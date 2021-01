El 'misil del Landro' ya vuela: supera su marca en el 3.000 metros lisos de Valencia

Satisfacción es la palabra que puede definir el balance que hace el atleta vivariense Adrián Ben de su participación, el pasado fin de semana, en los 3.000 metros lisos del Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia. "Estoy satisfecho. Bajé casi en nueve segundos mi marca personal (en la distancia)", asegura el atleta mariñano, que paró el cronómetro en unos excelentes 7.55.75 minutos, a muy pocas centésimas de conseguir la mínima para el campeonato de Europa en esta disciplina.

Ya en Madrid -Ben se entrena en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume tras unas semanas haciéndolo en Segovia por la nieve que cayó sobre la capital-, el atleta mira el lado positivo de la carrera que disputó el sábado. "La gente no lo entiende muy bien, porque me dice que quedé el último, pero corrí contra la mejor gente de España, no podía haber otra carrera mejor", dice. "Y estar tan cerca de ellos, que han estado compitiendo, que tienen rodaje, cuando yo llevo once meses sin competir está muy bien", añade. "Ellos han corrido un segundo y medio más rápido el kilómetro y llevo mucho tiempo sin competir; es para estar contento", asegura.

Adrián Ben, que ha destacado siempre en las pruebas de mediofondo, 800 y 1.500 metros, quiso empezar por correr un 3.000 porque, dice, "es una prueba menos agresiva y como toma de contacto está muy bien". Ahora ya tiene la mente puesta en las dos próximas competiciones, ambas en Barcelona: la Copa de la Reina, el próximo 6 de febrero, donde correrá con el FC Barcelona y, dos días después, una reunión internacional. En ambas pruebas correrá el 1.500 metros.

Su día a día pasa ahora por entrenarse en Madrid "bastante, y bastante duro, de cara a todas las competiciones que vienen", advierte. "Olimpiadas, Europeo en pista cubierta y lo que vaya surgiendo al aire libre", dice el mariñano, aunque es consciente que dada la situación que hay con la pandemia "no se puede mirar más allá de una semana, y ya te estás aventurando bastante".

El objetivo principal que tiene Ben esta temporada son los Juegos de Tokio "pero no se acaba el mundo si no hay olimpiadas, ya las habrá más adelante", advierte. "Es verdad que es la prueba más importante que hay en el atletismo, pero hasta que no haya una declaración del Coi o de Japón sobre su suspensión yo seguiré entrenando para mejorar mi puesto en el Mundial de Doha", dice, donde hizo sexto en 800 metros.

Pero la incertidumbre por la disputa o no de las competiciones puede hacer mella en la motivación de los atletas, aunque no es el caso de Ben. "A mí no me afecta", dice. "Vengo de una situación de estar bastante tiempo parado y ahora busco continuidad. No está en mi mano que se celebren las competiciones o no y lo que tengo que hacer es seguir entrenando", argumenta finalmente.

