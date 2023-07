El mirlo blanco de las combinadas

El podio persigue a Lucía Sánchez del Valle. Es un mirlo blanco entre la cantera local de atletismo. Desde sus inicios sobre el tartán, la lucense ha destacado en pruebas de salto de altura y longitud, distancias catapultadas por unas condiciones físicas nunca vistas en el estadio Gregorio Pérez Rivera que la llevaron a decantarse por las pruebas combinadas debido a un cúmulo de versatilidad, potencia y resistencia a partes iguales. Corre, salta y lanza como nadie con menos de dos décadas de vida a su espalda.

Sus capacidades traspasaron fronteras. Llamaron la atención de los programas atléticos más prestigiosos de Estados Unidos, cuyos ojeadores vieron en ella un filón. Solo cinco meses después, Sánchez del Valle regresó a su hogar tras la aventura americana en la Universidad Metodista del Sur, ubicada en la ciudad texana de Dallas, para comandar a su generación a dar un paso al frente.

"Después de trabajar allí durante cinco meses, vi que no había una progresión en mis entrenamientos. Mi entrenador allí no me marcaba una carga de trabajo tan grande como la que tenía en España. Así que decidí regresar en febrero y ahora estoy en Madrid, donde estudio Fisioterapia y me entreno", comenta la deportista.

La lucense, entrenada por Óscar Rodríguez Río, Phosko, se proclamó recientemente en Soria campeona de España de heptatlón dentro de la categoría sub-20. Allí demostró el descomunal potencial que esconde para contemplar las pruebas combinadas desde una privilegiada atalaya.

Y eso que su participación en el Nacional se mantuvo en el aire hasta el último momento por una lesión. "Unos días antes del campeonato estaba convencida para presentar mi renuncia a participar. Tenía un dolor muy intenso en un nervio del talón izquierdo que me impedía saltar y correr con normalidad. Pero, aun así, decidí participar y, al final, salió bien", comenta.

Con 18 años, la deportista de la Escola Atlética Lucense dominó la competición más relevante del panorama nacional con su victoria en cuatro de las siete pruebas de las que se compone la disciplina.

Su ventaja fue incontestable. Rompió la barrera de los cinco mil puntos (5.022) y venció dentro de los 100 metros vallas (14.58 segundos), salto de altura (1,63 metros), salto de longitud (5,83 metros) y 800 metros lisos (2.23.14 minutos). Completó un espectacular fin de semana en el estadio de Los Pajaritos con un cuarto puesto en la prueba de los 200 metros lisos (26.22 segundos), un quinto en lanzamiento de jabalina (31,47 metros) y un décimo en el de peso (9,43 metros).

"Estuve cerca de mi récord, de 5.038 puntos, pero busqué ganar el Nacional por encima de una nueva marca personal", dice.

Lucía Sánchez del Valle primó su salud ante el objetivo de alcanzar la marca mínima para participar en el Europeo, que exigía 5.350 puntos. Con el paso de las pruebas, el dolor remitió en su talón y así pudo hacer frente a sus rivales, que llegaban en plenitud de facultades a la cita soriana.

"En la primera jornada me sorprendió mi compañera de selección, Carolina Santos, que comenzó muy fuerte", destaca la atleta lucense, quien también tuvo que verse las caras con otra adversario que sí poseía la mínima para el Europeo, "y que en el Nacional solo compitió en pruebas sueltas, para preparar el campeonato continental", explica Lucía Sánchez del Valle, que regresa a su país después de superar una transición complicada en EE.UU, que la trajo de vuelta a sus orígenes para bañarse nuevamente en oro.

Trayectoria: segundo oro en el Nacional tras el obtenido en sub-18

Este no era el primer título relevante en su creciente trayectoria. Su figura sostiene más medallas que años. Con la mayoría de edad aún por llegar, Lucía Sánchez del Valle se situó quinta en la clasificación mundial de pentatlón sub-18 y décima en heptatlón. Más tarde ya conoció las mieles del triunfo con el subcampeonato de España de pentatlón sub-20 y, en 2021, todavía en categoría sub-18, se coronó campeona de España en heptatlón y subcampeona en pentatlón. Un currículo que marca una nítida declaración de intenciones.



Próximos compromisos



Lucía Sánchez del Valle finalizó su temporada al aire libre con su participación en el Nacional sub-20. Aprovechará el verano para recuperarse totalmente de su lesión en un nervio del talón y regresar con más fuerzas de cara a la campaña de invierno, con nuevos retos pendientes.



Orígenes deportivos



La lucense comenzó en el Colegio Franciscanos, donde pronto destacó en altura y longitud. "Hacía los dos saltos y también competía en pruebas de 60 metros lisos, por eso ahora también se me dan muy bien la velocidad, como los 100 metros vallas", manifiesta.