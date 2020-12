El Leche Río Breogán afronta los dos últimos partidos de la primera vuelta como líder solitario en el Grupo A. La derrota del Oviedo en el partido que tenía aplazado deja a los lucenses como el único equipo que solo ha cedido en un encuentro en lo que va de competición.

Esta situación coloca al conjunto lucense en una posición envidiable de cara a conseguir la clasificación para jugar la final de la Copa Princesa. Obviamente si el Breogán gana sus dos próximos encuentros — ante el Palencia y Cáceres— tendría asegurado jugar la final, aunque ganar este domingo (19.00 horas en el Pabellón Municipal de Palencia), sería un paso casi decisivo ya que a partir de ahí los rivales solo podrían aspirar a igualar con los de Diego Epifanio que también disponen del mejor average general con un saldo positivo de 65 puntos.

Aunque sorprendentemente la Federación Española de Baloncesto no ha actualizado las bases de competición — no han variado las aprobadas en la Asamblea General que aún contemplan dos ascensos a la Liga ACB y la celebración de la final Four para decidir el segundo de los ascendidos— sí está marcado que la final de la Copa Princesa se jugará el día 22 de enero de 2021 en la cancha del campeón del Grupo A. Es decir, si el Breogán se clasifica organizaría la final.

Además, la trascendencia de ganar la Copa en esta campaña es innegable. El campeón, siempre y cuando finalice la segunda fase entre los cinco primeros del Grupo de ascenso, según rezan las ya caducas pero no actualizadas bases de competición, tendría asegurado el factor cancha en todas las eliminatorias, aunque el buen entendimiento que cabe suponer que se impondrá y aceptará por todos los clubes es que al haber solo un ascenso, el campeón de Copa tenga ganado el factor cancha hasta la eliminatoria final.

Por lo tanto, la visita a Palencia debe de tener una doble motivación para los jugadores del Leche Río Breogán, por una parte la Copa y por otra mantener el liderato del grupo y conseguir una victoria ante un equipo que, a pesar de su mal inicio, apunta a clasificarse para el grupo de ascenso en la segunda fase. Y para esta valen los resultados conseguidos en la primera fase.

El Palencia afronta el encuentro tras conseguir el pasado miércoles una importantísima victoria en la cancha del Oviedo. Un triunfo que les permite seguir manteniendo opciones de clasificarse entre los cinco primeros. El conjunto palentino presenta un bagaje inesperado para un aspirante a todo de tres triunfos— ante Melilla (81-50), Cáceres (76-65) y Oviedo (78-79)— y cuatro derrotas, de ellas una en propia cancha ante el Tizona (71-85).

Ante esta situación, los dirigentes del equipo castellano han decidido reforzar al equipo con la contratación del ala-pívot austríaco Bryce Douvier quien debutará ante el Leche Río Breogán.