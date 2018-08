Miragaya abandona el CB Breogán tras diez temporadas

José Manuel Miragaya no seguirá como preparador físico del CB Breogán la próxima temporada, con lo que se cierra así una relación de diez años en la que el preparador de Guitiriz fue el encargado del trabajo físico de un equipo que ahora jugará en la Liga ACB.

A la hora de explicar los motivos de su adiós, Mirigaya fue claro y evidenció que las diferencias fueron económicas. "Me hicieron una oferta creo que la semana pasada y, desde mi punto de vista, no llegamos a un acuerdo y no acepté continuar. Era una cuestión más bien económica", señaló.

El expreparador físico del Breogán ahondó sobre su marcha del club y las circunstancias. "Esto es deporte profesional y es una empresa, una empresa hace una oferta y un trabajador la acepta o no. Es un trabajo que me gusta, el club cumplió conmigo y yo he crecido en el club y el club también ha crecido. Creo que abandono el club en su mejor momento con la llegada a la ACB, me hubiera dado más lástima abandonarlo sin haber ascendido. Me hubiera dado mucha más rabia haberlo dejado en la LEB Oro", comentó.

Miragaya insistió en que se sintió valorado por el club y la afición. "No puedo decir nada malo de la afición del Breogán, tenemos una afición ejemplar, estuvimos un montón de años en LEB y en el club también estuve bien y me sentí valorado", dijo.

José Manuel Miragaya negó que el motivo de su marcha fuese el hecho de no estar dispuesto a viajar con el equipo en la ACB. "En absoluto. Yo estaba dispuesto a viajar este año, no hay desencuentro para nada en ese aspecto. Además, tengo viajado con el club. Daba casi por hecho que tenía que viajar este año y no hubo mayor problema porque incluso el club me ofrecía viajar a ciertos partidos", manifestó.

Finalmente, el preparador guitiricense no tiene claro su futuro y prefiere tomarlo con calma y esperar a lo que pueda llegar. "Hasta septiembre o por ahí no me voy a plantear nada y no me salió nada. También creo que mucha gente no sabía que no iba a continuar y así no estás en el mercado, por así decirlo. La gente da por hecho que vas a seguir y no te llegan ofertas. Hasta septiembre me lo voy a tomar con calma, no es momento de tomar decisiones apresuradas y sí analizar y valorar el mercado laboral", indicó.