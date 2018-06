Otero replica a Saqués que no tiene responsabilidad en el convenio Lugo-Cerceda

Miguel Otero, que aspira a presidir el Deportivo de A Coruña, ha negado en un comunicado haber tenido "responsabilidad" en el convenio que hace casi un año firmaron el CD Lugo, del que era consejero, y el Cerceda, equipo que militó en Segunda B y que no pudo salvar la categoría.



Otero ha respondido a las declaraciones del presidente del Lugo, Tino Saqués, quien este lunes aseguró en rueda de prensa que "evidentemente", el candidato a presidir el Deportivo ha tenido "responsabilidad" en el acuerdo entre el club lucense y el Cerceda.



El expresidente de la Federación de Peñas del Deportivo especifica que "actuó como simple interlocutor en el acuerdo entre ambos clubes".



"Nunca influí en la propuesta, en la decisión ni en la firma, de la que fue absoluto responsable el presidente del CD Lugo", explica Otero, que recuerda que la decisión de rescindir el convenio por parte del Lugo y el posterior impago de nóminas del Cerceda a sus jugadores se produjeron "varias semanas después de su salida del club lucense".



"Hasta marzo, cuatro meses después de mi salida del club, no se produce la falta de pago de los salarios", puntualiza.



Sostiene que cuando él presentó su dimisión como consejero del Lugo en diciembre, "la situación del Cerceda era impecable, en lo deportivo, quedando en puntos de permanencia, y, a nivel económico, con todas las nóminas al día".

Asegura, además, que "en el momento de la firma del acuerdo, este fue valorado positivamente por ambas partes".



El CD Lugo ha demandado al Cerceda y su presidente, Tino Saqués, afirmó que cumplió "con creces" el acuerdo suscrito. En una conferencia de prensa de despedida del director deportivo Víctor Moreno, el dirigente se refirió a la situación del Cerceda, que descendió a Tercera División y ha sido denunciado por sus jugadores por impago.



"El CD Lugo cumplió íntegramente el acuerdo con creces, incluso de lo acordado al principio puso un préstamo superior por necesidades de tesorería del Cerceda. Después ellos dejaron de pagar a nuestros jugadores (cinco cedidos) y posteriormente tampoco cobraron los demás", explicó el presidente del Lugo.



El mandatario rojiblanco afirmó que, a la vista de lo que ha sucedido con el Cerceda esta temporada, el proyecto que pensaban que era "interesante y que podría ser muy bueno para el Lugo, no fue así" en la práctica.



"Nos equivocamos. No fue como entendíamos que debería ir y el Lugo no tiene responsabilidad alguna de lo que está pasando en el Cerceda. Nosotros cumplimos sobradamente y los que incumplieron fueron ellos. Todo lo que pase va a recaer en el Cerceda", comentó Saqués