Miguel Muñoz pide al Lugo Sala que tenga "los pies en el suelo"

El capitán del Lugo Sala, Miguel Muñoz, valoró la pretemporada y la situación de su equipo de cara al debut en la Segunda División que tendrá lugar este sábado desde las 20.30 horas ante el Ibiza en el Pabellón Municipal de los Deportes de Lugo.

"Las pretemporadas siempre suelen ser duras, pero en esta ocasión el entrenador tampoco tuvo muchos cambios en la plantilla y eso facilita todo el trabajo, ya había un trabajo del año pasado y solo había que adaptar a los tres jugadores que llegaron nuevos. Todos ellos respondieron a la perfección. No vamos a renunciar a nada, pero sería muy osado decir que vamos a pelear por ascender. Tenemos que tener los pies en el suelo, somos un recién ascendido y evidentemente lo primero que hay que asegurar es la permanencia en la categoría", aseguró el veterano jugador madrileño.

Miguel Muñoz habló sobre las diferencias entre la Segunda B y la Segunda División e insistió en que el Municipal será clave para lograr los objetivos. "La diferencia fundamental la encontraremos a nivel de ritmo. Cada fin de semana te estás enfrentando contra equipos que tiene un ritmo diferente al que había en la Segunda B, que entrenan más sesiones y sabemos que los errores van a penalizar mucho más. Creo que nos adaptaremos rápido y estos dos últimos partidos nos han venido muy bien. Somos conscientes de que en casa tenemos que ser un equipo fiable, que el rival que venga a Lugo sepa que le va a costar mucho sacar algo positivo. Ante nuestro equipo tenemos ese impulso y la permanencia pasa por hacernos fuertes en casa, eso es lo que me dice la experiencia. El duelo ante el Ibiza es un partido que nos ilusiona", manifestó.

Favoritos

A la hora de hablar de favoritos, Miguel Muñoz lo tiene claro. "El Antequera, los recién descendidos también debían estar ahí arriba y creo que todo estará muy igualado y sin olvidar a equipos como el Ceuta que se reforzaron muy bien. Tenemos gente con experiencia y debemos confiar en el bloque", comentó.

Finalmente, Miguel Muñoz también se refirió a su situación personal y sus sensaciones ante una nueva temporada. "Cumpliendo años, pero me encuentro muy bien, ya el año pasado acabé muy bien y algún tendrá que echarme a un lado, mientras me vea así estaré para lo que necesite el club. Vine para llevar al club lo más arriba posible y no queremos quedarnos aquí. Ahora insisto que es básico mantener la categoría. Ahora ya estamos en el fútbol sala profesional y ahí que ir despacio y tener paciencia. El club está trabajando bien, de forma seria y muy clara. Hay que dar las gracias a esos jugadores que quisieron estar aquí y llevar al Lugo Sala hasta la Segunda División. No podemos volvernos locos ahora", manifestó el jugador del Lugo Sala.