Miguel Loureiro: "Sen triunfos custa erguerse e ser optimista"

Miguel Loureiro, carrilero del CD Lugo, destacó que al equipo le cuesta "erguerse" cada mañana después "de cada partido" que no gana, pero que el grupo todavía cree y que trabaja para dedicarle "un triunfo" a la afición, a la que están "moi agradecidos" por su apoyo toda la temporada.

"Na casa o equipo está mais tranquilo, ven de dar un paso adiante. Penso que a xente nos está a axudar, as entradas no Ángel Carro nos derradeiros partidos son moi boas. Tentaremos ante o Tenerife de conquerir esa victoria que tanto necesitamos nós e a nosa xente", consideró el zaguero de Cerceda.

"Á xente temos que dicirlle que lle estamos moi agradecidos desde o vestiario e que o sentimos. Ver o estado con tanta xente nova axuda ao equipo e sentimos ese apoio e o seu calor. Imos a deixalo todo, a competir ata o final e queremos adicarlle cedo esa victoria que merecen despois dunha tempada moi compricada", añadió Loureiro.

El defensa admitió que el equipo sufre con la mala racha de resultados en este 2023, año en el que todavía no ha ganado. "Cando levas tanto tempo sen lograr unha victoria custa erguerse cada mañán. Nos partidos vese esa ambición, esas gañas que ten o equipo. Está claro que o equipo quere e cree, pero cando non chega o triunfo custa erguerse e ser optimista, pero o equipo vaino tentar ata o final e a deixalo todo no campo. É o mínimo que temos que facer. Temos que dicirlle á xente que nos siga apoiando e que a victoria vai chegar. O equipo xa a merece, por como foron os derradeiros partidos e como xogou o equipo".

"A mellor maneira de motivarnos é pensar no partido do Tenerife do venres e conseguir os tres puntos. Esta é a maneira que levamos afrontando isto todo este ano, pero non da chegado a victoria e custa erguer o ánimo despois de cada partido, pero seguimos crendo. Temos que ir día a día para ir sumando puntos, que é o que precisamos".

El carrilero habló sobre la plaga de lesiones que asola a los de Íñigo Vélez. "Cando estás nestas situacións parece que todo ven en contra e que ningunha situación é positiva. É certo que a nivel de plantilla estamos a pasar un momento compricado porque hai moitas lesións, pero simplemente temos que estar xuntos ante esta situación e temos que tentar recuperar canto mais cedo poidamos á xente e que nos poidan axudar neste final de tempada. Nos derradeiros partidos nos faltou a pizca de sorte para levalos. Ogallá que esta semana teñamos ese puntiño de sorte para sacar os tres puntos".

Para Loureiro, el Lugo mejoró a nivel defensivo pero le falta gol. "A nivel defensivo houbo moitos treitos da tempada nos que estivemos ben, nos que o equipo foi capaz de defender xunto e ser sólido e difícil de batir. Pero é certo que agora, no tema ofensivo, temos que dar un paso adiante, provocar mais perigo aos rivais. O que nos está a faltar é meter mais goles, pero iso é tarefa de todos, porque somos todos os que temos que facerlle ocasións aos rivais e facerlles gol".

Sobre el próximo duelo, ante el Tenerife, Loureiro declaró que: "O Tenerife paréceme un moi bo equipo e eu non me esperaba que estivera na situación na que está. Creo que é un equipo deseñado para estar mais arriba. Teñen moitos xogadores de calidade e espero un partido difícil e duro. Eles tamén teñen necesidade e están presionados e virán a Lugo a gañar e polo difícil para nós".

El jugador habló sobre su nueva posición en el campo, la de central. "Nos últimos partidos, desde que veu Íñigo (Vélez), tocoume, con este sistema, estar de central dereito, ainda que ante a Ponferradina comecei de carrileiro . A de central é unha posición que non é descoñecida para min e a verdade é que estou cómodo aí. Por necesidades do equipo estame tocando xogar aí e estou cómodo nese posto do campo. Tentarei axudar no que poda ao equipo e crecer o máximo nesa posición, porque co paso dos partidos vou collendo mais confianza e tranquilidade nesa saída de balón".

"Como dixen noutras ocasións gustaríame que a nivel colectivo as cousas foran doutro xeito. A nivel individual tento mellorar cada día e dar un paisiño adiante. Tento afrontar esta etapa con mais madurez e experiencia e tento darlle iso ao equipo tamén. Custa moito darlle valor ao aspecto individual cando as cousas a nivel colectivo non lle saen ao equipo. Cada día, no que está na miña man, tento axudar ao equipo e aportar, porque penso que é o que temos que facer e onde hai que centrar os pensamentos".