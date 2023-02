Miguel Loureiro: "El equipo tiene que ganar ya"

El lateral derecho del CD Lugo Miguel Loureiro aseguró que el equipo necesita "hacer autocrítica", analizar sus errores y mejorar para "ganar ya". El carrilero gallego afirmó que el conjunto rojiblanco debe crecer desde "la portería cero" y pidió el apoyo de la gente para el duelo ante el Zaragoza, ya que los partidos del Ángel Carro serán claves para optar a la salvación.

"Estamos fastidiados porque cada derrota duele más. Es complicado levantarse y mirar cara adelante, pero tenemos que ser conscientes de que esta es la única manera hacerlo. Tenemos que levantarnos, trabajar, ver cuáles son los errores que cometemos y hacer autocrítica. Tenemos que dedicar el mayor número de horas posible para ver qué errores estamos cometiendo", dijo el de Cerceda.

"Tenemos que mejorar en muchos aspectos porque aunque somos capaces de competir en casi todos los partidos no somos capaces de puntuar y ganar partidos, que es lo que necesitamos ahora. Tenemos que mejorar los detalles que nos penalizan tanto a nivel ofensivo y defensivo. Hay que trabajar para encajar menos goles a nivel defensivo y a nivel ofensivo tratar de crear más peligro y comprometer más a los rivales", añadió.

"Este equipo tiene que crecer desde la portería a cero. Atrás sabemos que podemos ser sólidos y competitivos. A partir de ahí es más fácil puntuar. Da igualar a quien nos enfrentemos. Tenemos que hacer autocrítica y empezar a ganar desde ya".

Sobre el estilo de juego del entrenador, Joan Carrillo, Loureiro dijo que: "Se está viendo un poco cuál es la idea del míster. Estamos teniendo un poco más de protagonismo con balón de lo que lo éramos antes y en esa línea tratamos de trabajar. Tratamos de atacar más para evitar así que el rival esté cómodo. Tenemos que empezar a ganar ya, a dejar de pensar de que somos competitivos y plasmarlo, porque eso es lo que nos permitirá ganar y conseguir el objetivo".

El futbolista pidió que la gente los apoye ante el Zaragoza. "Necesitamos a nuestra gente. Entiendo que para ellos es difícil también porque no estamos consiguiendo resultados. No estamos ganando y eso es lo que hace que la gente pueda engancharse y vea las cosas con optimismo. Sé que no estamos en posición de pedir nada, pero si podemos conseguir algo es con su apoyo. Nos enfrentaremos con equipos de nuestra Liga, de la zona baja en casa y por eso necesitamos de la gente. Daremos todo por el equipo".

Además, no quiso valorar su temporada en el plano individual por la situación delicada del equipo. "Es complicado ver la parte individual cuando las cosas no salen en lo colectivo. Cuesta valorar eso cuando el equipo está como está. Me gustaría estar en otra situación para ver esa parte positiva. Yo trato de dar lo máximo para el equipo donde decida el míster. Yo he vivido situaciones similares a esta y sé lo complicado que es estar en el fútbol profesional y hay que valorarlo".