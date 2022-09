Miguel Loureiro: "O equipo está medrando. Esta é a liña a seguir"

El lateral derecho del Lugo Miguel Loureiro estableció que está contento con su papel en el Lugo en este inicio de temporada y cree que el equipo "está medrando" en cuanto al juego en la Segunda División.

"Estou contento. Comecei un pouco tarde a pretempada e sempre custa coller o ritmo e o nivel que ten o equipo, pero a verdade é que desde o principio me atopei moi cómodo, mellorando a forma física e tento sumar o máximo para o equipo. Tento mellorar e seguir crecendo con paso dos partidos", observó.

"O posto de central non é novo para min. Xa teño xogado aí noutras etapas. É certo que estou mais cómdoo no lateral, pero nun determinado contexto me podo adaptar a esa posición", declaró sobre su papel como defensa central.

Sobre el momento de juego del Lugo, el carrilero de Cerceda indicó que: "Creo que o equipo está medrando. Estamos a facer un bo traballo e estamos convencidos da liña que seguir. Estes dous últimos resultados non teñen que empañar iso. Sabemos que isto é moi longo, que hai que estar tranquilos e que o traballo diario dará resultados. Hai equipos de moita calidade que nos porán as cousas moi complicadas, pero nós temos que crer en nós, no traballo que facemos día a día e os resultados chegarán".

Para mejorar, Loureiro aseveró que el grupo debe mejorar la defensa de los contragolpes. "Creo que, sobre todo, nas transicións o Villarreal B nos fixo moito dano no último partido. É algo que hai que traballar para que non volte a suceder. Na primeira parte foi un partido excesivo, pero hai que controlar esas transicións defensivas. Hai que ser conscientes de cales son os puntos a mellorar, facer autocrítica e seguir medrando pulindo ese detalles".

Sobre el próximo partido, este domingo (16.15 horas) ante el Oviedo en el Ángel Carro, determinó que: "Nós na casa queremos ser fortes e competitivos e penso que este partido diante do Oviedo é moi importante. Sabemos que diante da nosa xente somos mais fortes, que cando o Ángel Carro empurra se nota e a verdade é que para nós é importante para cortar esa mala xeira. Pero non temos que meternos presión excesiva e confiar no traballo que estamos a facer. Na casa, a pesar dos resultados, estamos a competir moi ben".

"O Oviedo é un rival complicado da categoría. É un equipo con moi bos xogadores que nos porá as cousas difíciles. No tema das baixas é certo que temos mais polos xogadores que se van coas súas seleccións e a expulsión de Chris Ramos. Pero hai unha plantilla preparada competir independientemente de quen saia e a xente que entre o fará con gañas e que amosará que pode estar no once. Confío nos meus compañeiros", declaró.