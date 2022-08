Miguel Loureiro: "Puedo estar a la altura de la competición"

El nuevo lateral derecho del Club Deportivo Lugo, el coruñés Miguel Loureiro, aseguró este jueves en su presentación que afronta esta nueva etapa confiado de que su rendimiento pueda "estar a la altura de la competición", y que lo hace "con muchas ganas, ilusión y más maduro". El futbolista gallego conoce la categoría porque disputó más de 30 partidos en las temporadas 17-18 y 18-19 con el Córdoba.

"Quería regresar a Segunda División", explicó. "Conozco la dificultad de la categoría, hay que competir para estar al nivel y con esa idea he venido", añadió. Sobre sus primeros días en el vestuario rojiblanco, Loureiro apuntó que se siente "muy contento" y que ya coincidió con algunos compañeros en otros equipos. "Es un gran grupo, he trabajado durante el verano y eso me ha permitido empezar con garantías esta etapa".

El lateral expresó su "ilusión" de recalar en el Lugo, un club que demostró su interés desde el inicio del mercado de fichajes. "Lo sabíamos desde el final de la temporada pasada y estamos muy contentos de estar aquí", dijo Loureiro, que celebró la exigencia en los entrenamientos de Hernán Pérez. "El trabajo exigente es algo muy positivo".

En la presentación estuvo presente el director deportivo del Lugo, Carlos Pita, que además de destacar las características de Loureiro, "es muy fuerte, puede repetir esfuerzos, es fuerte en lo defensivo y puede incorporarse", confirmó que con su llegada "cerramos el lateral".

"Loureiro tiene mucha experiencia a pesar de su juventud. A nivel personal es alguien que nos va a ayudar, es trabajador y está sumando desde el principio. Su compromiso es fundamental, nos ayudará a crecer porque viene con una ilusión tremenda", añadió Pita.

Pita habla de la situación de El Hacen

El director deportivo del Lugo, Carlos Pita, explicó que valorarán el contrato del jugador mauritano Moctar Sidi El Hacen cuando este se ponga en forma después de una grave lesión de rodilla.



El Hacen se incorporó al equipo para completar su recuperación y tratar de quedarse en la plantilla rojiblanca, a la que perteneció dos temporadas en calidad de cedido por el Valladolid.



"Se está recuperando de la lesión que sufrió hace un año y tiene que recuperar buenas sensaciones en la zona, fortalecer la musculatura alrededor de la rodilla para tener buenas condiciones para competir. Necesita tono físico, ponerse al nivel de los demás y después valoraremos si es posible su incorporación", señaló Pita.