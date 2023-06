Miguel de Hita será el director deportivo del Lugo

Miguel de Hita será el nuevo director deportivo del Lugo. Según una información recogida por el periodista especializado en Primera RFEF Ángel García, de Hita será el encargado de la parcela deportiva de los rojiblancos

Miguel de Hita tiene experiencia en equipos como el Osasuna, Oviedo o Alavés, donde ejerció de ojeador y de secretario técnico.

Como director deportivo trabajó en el Sabadell y, esta última temporada, en el Linares, al que llegó después de que el equipo tuviese muchas bajas tras jugar el play off, donde quedó apeado por el Deportivo.

Eso sí, De Hita tiene todavía contrato con el Linares, por lo que necesitará llegar a un acuerdo para desvincularse del club y poder llegar a Lugo.

OPCIÓN SECUNDARIA. El ex del Sabadell no era la primera opción que barajaba la directiva del Lugo para hacerse cargo de la parcela deportivo, pero al caerse alguna de los candidatos, aceleraron su contratación para no perder más tiempo en la confección del equipo.

Miguel de Hita entra dentro de ese perfil joven y con ganas de crecimiento que quería el club para el puesto.