El primer encuentro de semifinales de ascenso a la Liga Endesa que disputará el Río Breogán ante el HLA Alicante, se jugará finalmente el próximo miércoles, previsiblemente a las 20.15 horas en el Pazo dos Deportes. El segundo encuentro de la serie que enfrenta al conjunto lucense con el alicantino tendrá lugar en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante el sábado 5 y en caso de que fuera preciso un partido de desempate se volvería a jugar en el Pazo dos Deportes de Lugo el miércoles 9 de junio.

El HLA Alicante accede a las semifinales de la competición tras eliminar en cuartos de final al Tau. Los hombres de Pedro Rivero ganaron el sábado en el partido de desempate, jugado en Castellón, (70-78). En los partidos anteriores de cuartos, el Tau se había impuesto en el primer encuentro de la serie (78-70) y los alicantinos en el segundo (71-66).

El HLA Alicante finalizó la segunda fase de la competición en la sexta plaza con nueve triunfos y nueve derrotas.

Río Breogán y HLA Alicante se enfrentaron en la presente temporada en tres ocasiones. La primera de ellas fue en la Copa Princesa, el pasdo 22 de enero de 2021 en el Pazo dos Deportes de Lugo, y el encuentro se decidió después de una prórroga a favor del conjunto lucense (85-74). Los dos partidos jugados en el segundo tramo de la Liga, la victoria fue para el Alicante, en el partido de Lugo ganó por tres puntos (82-85) y en Alicante lo hizo por diez puntos de ventaja (76-66). El HLA Alicante y el Leyma Coruña fueron los únicos equipos que esta temporada han sido capaces de vencer en el Pazo dos Deportes.

Para afrontar el play off de semifinales, Pedro Rivero no podrá contar -ya no lo hizo en la eliminatoria ante el Tau-, con la aportación del base Pedro Llompart, pero recupera a Edu Martínez y Rafa Huertas que, por lesión, se perdieron las últimas jornadas de la segunda fase.

ENTRADAS. Hasta el martes a las 10.00 horas la compra de entradas para presenciar el encuentro del próximo miércoles está reservada para los abonados que fueron contactados por el club mediante un sms. Desde el martes a las 11.00 podrán adquirir las entradas, mediante la web del club, tanto los abonados no contactados como el público en general. En caso de que quedaran entradas sin vender (podrán asistir 1.500 espectadores), se podrían a la venta en las taquillas del Pazo dos Deportes el mismo día del partido a partir de las 19.00 horas.

Los precios de las localidades para abonados es de 12 euros para mayores de 18 años y de 7 para menores en la grada de general. En la zona gris Miño el precio es de 17 euros para mayores de edad y de 12 para menores y en la zona gris Lugo, de 15 euros y de 10 para menores de edad.

El público en general tendrá que abonar 20 euros para mayores de 18 años y 14 los menores en la grada general, en la zona gris Miño 28 euros y 19 euros y en la zona gris Lugo 25 euros y 16 euros.