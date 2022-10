Mesfin ve aro de nuevo

Sobre el parqué del Pazo en el que un día sueña jugar, Mesfin Sánchez posaba este martes con una camiseta del Breogán. Detrás suya, la plantilla del equipo de sus amores. En sus manos, una casaca con el número 13; el suyo y el de sus ídolos: Dzanan Musa y James Harden. Porque Mesfin, a sus 14 años, también es jugador de baloncesto, aunque ahora mismo la mala suerte, la que se le atribuye al número 13, le mantiene alejado de las pistas. Pero todo cambiará en breve. Seguro.

Visita moi especial hoxe no adestramento. Mesfin formou parte do equipo do Breo da #MinicopaEndesa a pasada tempada e está cada día máis preto de volver aos adestramentos tras unha intervención cirúrxica que o afastou uns meses das canchas... pic.twitter.com/VQezpzz1ZB — Río Breogán (@CBBreogan) October 25, 2022

Mesfin disputó en el pasado mes de diciembre la Minicopa Endesa con el Río Breogán. Un mes después, llegó a casa después de un entrenamiento con su brazo izquierdo entumecido. Visita a los médicos y diagnóstico preocupante: malformación de Arnold-Chiari. Se trata de una dolencia por la que el cerebro se comprime con una vértebra y filtra líquido cefalorraquideo al hueco de la médula. Eso ocasiona presión, afecta a los nervios y puede derivar en problemas psicomotrices. En el caso de Mesfin, a su brazo izquierdo, el bueno. Porque Mesfin, como Harden, es zurdo.

"La pasada temporada yo le grababa vídeos de sus partidos y ahora, repasándolos, ya ves que no tenía su bote. Él tiene mucho control de balón y se ve que le faltaba fuerza al botar. No se dio cuenta hasta el entrenamiento de enero, pero lo arrastraba, porque esto no es de un día para otro. Además, él es muy sufrido, no se queja", asegura Luis Sánchez, su padre.

En un principio, Mesfin iba a ser operado en el mes de abril, pero la mala fortuna volvió a hacer acto de presencia. "El problema fue que en Lugo no lo podían operar porque necesitaba sala de recuperación y hasta los 14 años no están autorizados, a pesar de que él tenía el peso y la complexión física adecuada. El cirujano quería operarlo, pero el director no le autorizó. Entonces lo derivaron a Santiago. Allí debe de haber una lista de espera muy grande y la cosa se fue demorando hasta que el día que cumplió los 14 (3 de septiembre) ya nos pusimos en contacto con el cirujano y optamos por operarlo en Lugo", recuerda.

¿Y ahora qué? Pues parece que la suerte ha cambiado por fin para el joven Mesfin. "A mediados de noviembre tenemos revisión e imagino que nos dirán algo. Es un proceso lento porque tiene que recuperar toda la movilidad. Incluso el lado izquierdo de la cara está afectado mínimamente. Síntomas que él no notaba, pero que estaban ahí. Consiguieron quitarle esa presión, ahora esperamos que descomprima y que los nervios vuelvan a su lugar. Le hicieron pruebas para ver la sensibilidad que tenía en los nervios y dio todo bien. Por eso tenemos esperanza de que vuelva a jugar", apunta su padre.

Y sus compañeros le esperan con los brazos abiertos. En la pista, porque al banquillo, aunque no pueda jugar, no falta casi nunca. Acude a los partidos del que sería su equipo, el Ensino cadete, como hizo en la pasada temporada con el Maristas infantil, equipo que se proclamó campeón gallego.

Mesfin, ante Arco y Quique Fraga. @CBBREOGAN

Escolta veloz, con buen lanzamiento y manejo de balón, Mesfin cuenta con una bala en la recámara que invita al optimismo en cuanto a su recuperación: su amor por el baloncesto. Luis Vázquez narra un detalle que da pistas del tesón de su hijo. "Tiene escoliosis, una desviación de la columna que parecer estar relacionado con la malformación de Arnold-Chiari. Llevaba dos años y pico las 24 horas del día con corsé y tenía que hacer un esfuerzo tremendo para jugar, pero la ilusión podía con todo".

La misma ilusión que hará que en un futuro no muy lejano, Mesfin vuelva a correr contragolpes y anotar triples. Y con el 13 a la espalda; como Musa, como Harden. Mientras, el parqué del Pazo que este martes pisó junto a los jugadores del club del que es socio, del club de sus sueños, seguirá allí. Esperándole.

Un fan del campus de Álex Llorca

Mesfin se perdió el verano pasado una de sus citas preferidas del año: el campus de Álex Llorca que se desarrolla en Lugo. Sus tíos, conscientes de que no podía asistir por culpa de su dolencia, planificaron con él un viaje por esas fechas que incluía visitar Londres.



"Le preguntamos si prefería el viaje o ir al campus de Álex Llorca y no lo dudó: Ir al campus. El baloncesto es ahora mismo lo más importante para él", apunta Luis Sánchez.



Regreso

En pleno proceso de recuperación, Mesfin vuelve al instituto, no a jornada completa, y espera poder regresar pronto al Pazo dos Deportes para ver al Breogán. "Ahora mismo, si pasa más de una hora sentado tiene dolor, por culpa de la operación", señala su padre.