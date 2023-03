La renovación de Momirov y Nakic está cerca, pero no cerrada todavía

En la retransmisión del encuentro que enfrentó al Obradoiro y al Río Breogán, uno de los comentaristas aseguró que el club lucense había cerrado las renovaciones de Stefan Momirov y de Toni Nakic. Tito Díaz negó este extremo.

"Estamos en ello. Ya comentamos que queremos construir la plantilla de la próxima temporada empezando por conseguir la continuidad de los más jóvenes. Es decir Momirov, Nakic y Hollatz. Pensamos que sería bueno para ellos continuar aquí para crecer y además con Mrsic como entrenador. No ocultamos que queremos renovarles y tampoco es un secreto que ellos también están contentos aquí. Hollatz tiene un agente estadounidense y prefiere esperar con Momirov y Nakic estamos hablando y confiamos en que no haya problemas. Cuando se renueven sus contratos lo haremos público. Pero que quede claro que queremos renovar al máximo número de jugadores posibles", insistió.

El Río Breogán confirma la incorporación de Tanaskovic

El Río Breogán confirmó este domingo la incorporación, como publicó este diario el pasado sábado, del ala-pívot serbio Nikola Tanaskovic –25 años y 2,04 metros de estatura–, que llega al equipo lucense en calidad de cedido por el Igokea bosnio. Con este equipo, Tanaskovic disputó en esta temporada la Liga Adriática y la Basketball Champions League, en la primera atesoró una media de 13,7 puntos y 5,9 rebotes y en la competición europea se fue hasta los 12,6 puntos y los 8,3 rebotes por encuentro. El nuevo jugador breoganista jugó el pasado viernes con el Igokea siendo fundamental en el triunfo de su equipo en la cancha del Zadar por un solo punto de diferencia (67-68) con una actuación que le llevó a conseguir anotar 23 puntos y capturar 10 rebotes.

Xa temos á nova fichaxe do @CBBreogan en Lugo e alí estaba @EnXogo_tvG2 para recibilo



Tanaskovic 🇷🇸

🎙️ "Os meus compañeiros forman un gran equipo con moita enerxía. Imos seguir xogando desa maneira e intentaremos competir para chegar aos play offs" pic.twitter.com/r03LPqQ0vm — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) March 27, 2023

En la nota donde el club lucense anuncia su contratación se define a Tanaskovic como "un xogador zurdo, con bo físico, intenso en defensa, bo reboteador e con capacidade de anotación".

Las características del ala-pívot serbio no son precisamente las que presenta Marko Lukovic, jugador al que en principio sustituye. A este respecto el director general del Breogán Tito Díaz explicó que "es cierto no juega tan abierto como Marko. Es más un jugador de rebote, puede defender a cuatro físicos de otros equipo y en ataque tiene buen posteo. Es intenso y duro y ayuda en defensa, le gusta jugar por dentro".

El dirigente breoganista explicó que, a pesar de no tener aún claro el tiempo de baja de Lukovic, se decidieron por la contratación de un nuevo jugador ya que "estamos llegando al fin de temporada y esto ya va pesando. Hubo dos lesiones antes, la de Lukovic y la de Sergi Quintela y no fichamos a nadie pero ahora lo vemos necesario. Queremos competir al máximo lo que queda y clasificarnos lo más arriba posible. La temporada no está acabada ni mucho menos".