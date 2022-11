Mentalidad liguera en el Lugo

Hay equipos coperos y equipos que no tienen esa relación especial con la Copa del Rey. El Club Deportivo Lugo es de los segundos. El equipo de Hernán Pérez no pasó de la primera fase del torneo del K.O. ante un Arenas que puso más ímpetu. Es cierto que el cuadro rojiblanco tuvo ocasiones y, de haberlas materializado, la historia hoy sería diferente, pero sus antecedentes refuerzan la teoría de que no es un torneo por el que sienta singular pasión. Ni fortuna.

La realidad es que el Lugo atraviesa un momento liguero que no le permite pensar en más allá de la Segunda División. Avanzar en Copa, además de una ilusión efímera, hubiera supuesto más carga de partidos para una plantilla que está diseñada para una sola competición. Por ello, y a pesar de que a ningún equipo le gusta caer eliminado, se puede decir que el Lugo tiene hoy una distracción menos que le permite enfocarse en lo verdaderamente importante: la permanencia en la categoría de plata.

Una salvación que, a corto plazo, pasa por la visita a uno de los equipos recién ascendidos: el Andorra. El equipo que dirige Éder Sarabia, habitual segundo de Quique Setién hasta que recibió la llamada del club que preside Gerard Piqué, será una difícil piedra de toque para un Lugo que, eso sí, dispone de una semana completa para preparar el partido en las mejores condiciones.

Tendrá tiempo para poner a punto a futbolistas que en las últimas semanas han arrastrado molestias, como Manu Barreiro, Ángel Baena y Óscar Whalley -estos dos últimos se perdieron el duelo copero por un proceso catarral- y para recuperar a otros activos como Bruno Pirri, de momento con escaso protagonismo en este curso, y el central Álex Pérez, ya con el alta médica y entrenando con el grupo desde hace semanas.

Una ocasión ideal, pues, para que los de Hernán Pérez den un paso adelante en su objetivo de salir de los puestos de descenso que actualmente ocupa -el Lugo marca el límite de la zona de castigo con 14 puntos, dos menos que la Ponferradina, el Oviedo y el Zaragoza- y para afrontar el siguiente duelo, la visita del Levante, en una posición ideal para afrontar esta fase del año con optimismo.

"La Copa es esto, siempre se decide por pequeños detalles"

"Pequeños detalles". Eso fue lo que decantó, en palabras de Neyder Lozano, la eliminatoria de Copa del Rey disputada en Getxo en favor del Arenas (1-0). "Sabíamos que iba a ser fundamental el balón parado y que en defensa teníamos que estar muy concentrados. Sabíamos que el partido se iba a decidir por pequeños detalles y al encajar el gol en los últimos minutos provocó ya no pudiéramos reaccionar", reconoció el colombiano.

El central del Lugo, que lamentó las ocasiones malogradas por el equipo en el área contraria, se mostró asimismo autocrítico con su falta de acierto de cara al gol. "En ataque somos un equipo que suele generar peligro a balón parado y he tenido dos claras que de haber estado acertado el marcador hubiese cambiado a nuestro favor. Pero la Copa es esto, son pequeños detalles. Tienes las primeras y no aprovechas tus oportunidades, y al final lo acabas pagando", lamentó.

El guardameta titular en el duelo copero, Julen Fernández, debutante en detrimento de Óscar Whalley, destacó su agridulce estreno a las órdenes de Hernán Pérez: "Era mi debut con el primer equipo y estoy contento con ello, pero no con el resultado del equipo", manifestó de partida el arquero. "Yo estoy aquí para sumar, trabajar y lo que me toque, pero el vestuario se ha llevado un golpe duro porque la Copa es una competición que a todo el mundo le gusta jugar", argumentó el habitual portero del Polvorín.