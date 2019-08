Menos urgencias en la recta final del mercado

Con la firma del central Marcelo Djaló, el Lugo continúa apuntalando su nómina de jugadores de cara a la actual temporada. A falta de pocos días para el cierre de mercado (el lunes 2 de septiembre), el equipo lucense busca cerrar alguna operación más con el objetivo de completar su fondo de armario y aumentar la competitividad de la plantilla.

El secretario técnico del club, Manolo Mandiá, aclaró este miércoles en rueda de prensa que "non entra nos nosos plans pechar ningunha operación sen antes estar seguros". "O certo é que hai negociacións avanzadas para que chegue algún futbolista máis, pero nada fixo polo momento", explicó, aunque dejando claro que el Lugo afronta "con máis tranquilidade" la recta final del mercado luego de la llegada de Djaló.

Aún con la firma del central hasta 2022, que rescindió su contrato con el Fulham inglés, el Lugo tiene cierta carencia de activos del primer equipo en el puesto. "A nosa intención é incorporar algún central máis na medida do posible, pero as operacións nunca se sabe como van rematar", aseguró Manolo Mandiá. Otra de las prioridades del club lucense pasa por incorporar algún jugador de banda izquierda, una posición pendiente de cubrirse desde el principio del mercado de fichajes.

"Coa incorporación de Marcelo Djaló chega algo de tranquilidade ao club, porque xa non temos tanta urxencia en liñas defensivas, pero aínda así estaría ben algunha chegada máis, sobre todo na banda zurda", continuó el secretario técnico rojiblanco. Uno de los nombres que más ha sonado a lo largo de los últimos días es el de Juanjo Narváez, extremo venezolano del Real Betis, aunque su futuro sigue sin concretarse.

El último día para cerrar incorporaciones será el citado lunes 2 de septiembre, aunque el Lugo, según afirmó Manolo Mandiá, intentará "pechar o equipo o antes posible, aínda que non se van facer operacións motivadas pola urxencia". "Hai xogadores preto, pero nunca queremos dar nada por sentado", aseveró.

LÍMITE SALARIAL. Una de las principales preocupaciones de los clubes de Segunda División en las últimas semanas pasa por poder inscribir a todos sus futbolistas sin excederse en el tope económico marcado por la competición. En su caso particular, el Club Deportivo Lugo, como explicó Manolo Mandiá, no tiene "ningún tipo de problema relacionado" en la actualidad.

"Non supón ningún impedimento para nós e polo momento ningún requisito salarial nos freou á hora de cerrar ou non unha fichaxe", aseguró. "Todos os nosos futbolistas están debidamente inscritos, e no caso das novas chegadas, firmaron o seu contrato e apuntáronse sen problemas", concluyó el secretario técnico del Lugo.