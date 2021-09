El Lugo deberá impulsar su solidez ante un Fuenlabrada que mantiene su esencia

Dar un impulso al juego para vencer a un equipo impertérrito en cuanto a su identidad. Mejorar un fútbol con poco rédito para imponerse por primera vez en el curso, sumar tres puntos y borrar la sensación de que al colectivo le falta mucho para ser constante en su rendimiento. El Lugo tendrá que solidificar su apuesta este sábado (21:00 horas) para derrotar a un Fuenlabrada que no ha perdido su principal fortaleza: el físico, las transiciones en campo rival y la capacidad de golpeo.

En un arranque con dudas, el conjunto dirigido por Rubén Albés ha tropezado en su capacidad de controlar los contragolpes. El Valladolid hizo pagar caro las pérdidas en fase ofensiva con dos goles. También el Oviedo creó peligro a los lucenses a la contra. Lo hará el Fuenlabrada si el Lugo mantiene sus desconexiones y los espacios a la espalda de la defensa. La tendencia de uno de los centrales a salir de su zona es un peligro que puede explotar el conjunto de José Luis Oltra, quien tiene mimbres para aprovechar un error en el sistema de ayudas del resto del equipo.

Oltra, entrenador experimentado en la categoría, opta por salir rápido tras recuperación, por incorporar efectivos al ataque y moverse con velocidad en terreno rival. En la medular ha sumado músculo y picardía para forzar errores, como los veteranos Stephan Mbia —incorporado al final del mercado— y Cristóbal o Adrián Diéguez.

El conjunto madrileño cuenta con lanzadores desde la segunda línea como Pedro León —tanto en el juego como a balón parado— o Ibán Salvador y jugadores rápidos como Anderson y Kanté, además de la calidad desde el extremo izquierdo de Álex Mula.

Cerrar la capacidad del Fuenlabrada para correr, reducir espacios cerca de su área y aprovechar los huecos que el cuadro azul pueda conceder en su propio terreno son las opciones de un equipo todavía verde.

Si la puesta en práctica no ha sido del todo fiable, parece que la defensa de cinco en fase defensiva será de nuevo la receta para hacerse con el primer triunfo del año.

Mauro Pérez: "A día de hoy, el límite salarial del equipo está agotado"

A pesar de que el Lugo cuenta con varias fichas libres en su plantilla profesional no incorporará a jugadores libres ya que su límite salarial "está agotado", tal y como admitió este miércoles el director deportivo de la entidad lucense, Mauro Pérez.

"A día de hoy, el límite salarial está agotado. Somos el tercer equipo con el tope más bajo", declaró el canario.

Pérez se mostró "sorprendido" por la capacidad económica de equipos que "estaban situados por debajo de la línea de gasto que se terminó dando".

"No sé cómo lo hacen. Jamás vi algo como lo del Fuenlabrada de hacer cinco fichajes el último día. El Dépor hizo algo parecido hace dos temporadas. Es raro. Me sorprende la capacidad del Ibiza, con jugadores a los que el Lugo, y otros como Mirandés o Ponferradina, no pueden llegar. Y la facilidad del Mirandés para hacerse con cedidos con salarios elevados", dijo.

Sobre la confección de la plantilla reveló que le quedó pendiente "la llegada de ese extremo izquierdo encarador, más específico". "Con todo, tenemos suficientes variantes para abordar diferentes alternativas", añadió.

El tinerfeño se mostró "contento" con las incorporaciones realizadas en el mercado estival. "La llegada de Cuéllar supone proyección y futuro para el equipo. Siempre he creído mucho en Señé. Creo que era un jugador encasillado y que nos dará otras cosas. Ros está evolucionando mucho, Ramos tiene mucho margen... Estoy contento", dijo.

Sobre las salidas, afirmó que la de Cristian Herrera "ya estaba pactada" y que la venta de Cantero "no resolvió nada relevante" en cuanto a lo económico y se hizo para no frenar la trayectoria del meta navarro. "Económicamente no tuvimos el rédito que nos hubiese gustado tener, pero nos quedamos con un porcentaje importante de un futuro movimiento, que puede ser beneficioso a largo plazo". Sí fue positivo el préstamo del fondo de inversión CVC, ya que "ayudó a la inscripción de la plantilla".

ENTRADA LUGO-HUESCA. El Lugo informó de que los socios que deseen acudir al Lugo-Huesca del lunes 13 (21:00 horas) tendrán que sacar una entrada para acceder al Ángel Carro, ya que no valdrá únicamente con el carné de abonado.