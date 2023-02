3-1. La mejora no fue suficiente para un Lugo cerca del abismo

Las piernas pesan en un deambular sonado, con la mirada de las cien yardas en la cara y el estrés postraumatico metido en la cabeza y el corazón. El equipo se mueve acompasado, como un bloque, pero con la asunción de que pelea para nada, para acumular derrotas en una guerra que, salvo milagro mayúsculo, no podrá ganar. El Lugo camina por mero estímulo, pero hacia un lugar que hace once años que abandonó y cuyo recuerdo atrae con la poderosa gravedad del agujero negro de las gestiones nefastas y la falta de guía futbolística.

El Ciutat de Valencia fue el enésimo terreno baldío. El Lugo cayó allí pese a la mejoría en su juego, pese a mantenerse en pie durante muchos minutos, pese a ser competitivo ante un Levante superior y a medio gas, que logró infligir otra decepción casi sin querer, como un matón de barrio que golpea a los niños pequeños para quitarles la merienda.

El Lugo perdió otra vez y ve muy lejos, a once puntos ya, el abrigo de la trinchera sucia y mohosa, llena de ratas y piojos como puños. Apenas le quedan fuerzas ya para esquivar los cadáveres que ha acumulado en una temporada de decepciones sin fin. Seguirá a la espera de ganar un batalla que alimente una esperanza demasiado aplazada, pero que todavía tiene cabida en su futuro.

La entidad del contrario empujó al Lugo hacia su propio terreno. Defender era la consigna desde el banquillo. Evitar las llegadas del rival fue el gran objetivo de un equipo cuyo plan era recular y rezar, esperar a que las balas pasaran lejos de Whalley y permanecer a cubierto mientras colocaba alambre de espino en la medular y minaba el campo en los extremos. Buscar alguna escaramuza arriba y el balón parado fue la hoja de ruta ofensiva.

Pero el plan no funcionó en los primeros 45 minutos. Se marchó por detrás en el tanteador sin dominar un partido en el que el Levante jugó al trantrán, impreciso y confiado en que su superioridad técnica y táctica daría resultado tarde o temprano.

Con el 4-3-3 en bloque bajo, sin presión adelantada y sin exponerse en campo abierto, el Lugo trató de anular la creación granota. Pudo llegar en ataque a balón parado en dos remates de Alberto, un de ellos muy claro.

Pero a los 16 minutos ya se vio por detrás. La primera herida llegó en un córner botado por Pablo Martínez que se tragó Whalley —estorbado por El Hacen— y que remató con la testa Bouldini en el segundo palo.

Pudo llevar otro tajo al filo de la media hora en una jugada en la que el cuadro valenciano superó líneas con facilidad para llegar al extremo izquierdo, meter un centro lateral y dejar el cuero franco a Bouldini. Ahí apareció Alberto para meter la bota y salvar el 2-0.

Con un Levante relajado, el Lugo pudo creer en que era posible asustar al gigante. La estrategia era su forma de hacer daño, aunque fuera con la timidez del que se sabe inferior, del que no quiere que la reacción del enemigo sea demasiado dura. El Hacen, de cabeza, encontró a Dani Cárdenas con un remate inocente.

No tuvo Sebas Moyano la candidez del jugador mauritano. El cordobés, el único con la efervescencia y valentía como para desbordar se inventó el gol de la jornada. Tomó el cuero cerca del área, regateó a varios rivales y se sacó un disparo cruzado que pegó en el poste y se coló en la red.

Pero no dio tiempo siquiera a frotarse los ojos. En la jugada siguiente, una llegada de De Frutos le permitió al extremo meter un centro atrás que despejó mal El Hacen y Pablo Martínez convirtió en el 2-1.

El segundo tiempo mantuvo al Lugo con opciones. Su versión no fue la de pasadas decepciones, aunque su mejora competitiva no le llegó. Apenas pudo asustar a Cárdenas, siempre tranquilo, siempre confiado en que los rojiblancos no le harían demasiado daño en sus llegadas.

Sebas Moyano y algún disparo tímido de El Hacen. Alguna contra rápida sin precisión al final, algún avance en el correcalles de los últimos minutos. Todo turbio, nada claro como para empatar.

El Levante tampoco parecía tener su día en ataque. Estuvo siempre demasiado confiando con el monopolio de la pelota, conseguía llegar al área, por dentro y por fuera, pero sus centros laterales, sus disparos o sus avances, no tenían la mirilla bien ajustada.

Cuando eso sucedió, como en un tiro lejano de Cantero, apareció Whalley para salvar el gol. De Frutos probó poco después con la misma respuesta del aragonés.

Pasaron los minutos sin acercamientos peligrosos. Esa era la esperanza lucense: aguantar y encontrarse con algún balón que aprovechar. Pero eso nunca llegó pese al correcalles final.

En el descuento, cuando la derrota parecía segura a falta de un milagro, llegó la sentencia en Valencia para dejar al Lugo a un continente de la salvación.

FICHA TÉCNICA

Levante UD: Cárdenas, Son (Pubill, m.90), Pier, Iborra, Saracchi, De Frutos, Pepelu, Pablo Martínez, Joni Montiel (Musonda, m.81), Cantero (Rober Ibáñez, m.72) y Bouldini (Wesley, m.81).



CD Lugo: Whalley, Loureiro, Pantic, Alberto, Andoni López, Xavi Torres (Avilés, m.69), Cuéllar (Baena, m.69), El Hacen, Gui, Sebas Moyano y Scepovic (Manu Barreiro, m.59).



Goles: 1-0, m.16: Bouldini. 1-1, m.42: Sebas Moyano. 2-1, m.44: Pablo Martínez. 3-1, m.93: Rober Ibáñez.



Árbitro: González Esteban (Colegio vasco). Amonestó al loca Pepelu. Sin amonestados en el Lugo.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga SmartBank en el Ciutat de València ante 12.699 espectadores.