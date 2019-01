El mejor Salva Arco posible

Del buen momento por el que atraviesa el Cafés Candelas Breogán, su capitán, Salva Arco, tiene una parte de responsabilidad importante. El alero catalán, prácticamente inédito desde la pretemporada, tuvo una reaparición meteórica en los últimos cuatro partidos. Incluso se podría decir que impropia después de tanto tiempo ausente de las canchas.

Arco, tras la lesión sufrida en los albores de la pretemporada, reapareció en la séptima jornada, en Murcia, casi de forma testimonial. Solo seis minutos para anotar cuatro puntos para luego recaer y volver a paralizar su preparación. En este caso su ausencia se prolongó durante otras cuatro jornadas. En la undécima saltó unos minutos a la cancha, concretamente nueve, más para probarse que por la ayuda que podría significar para su equipo. El alta real se produjo en la siguiente jornada, ante el Real Madrid. Trece minutos jugó para anotar trece puntos y ser un jugador fundamental en el triunfo.

Arco mantiene esa buena línea. De hecho, en los cuatro últimos encuentros su media es de 10,2 puntos con un notable acierto, 6 canastas de dos puntos de 11 lanzamientos, 8 triples de 15 intentos y 5 tiros libres de otros tantos lanzados.

"Sinceramente creo que el nivel al que se me ha visto es mejor del que yo mismo esperaba. Tres meses más el verano prácticamente sin jugar es mucho tiempo. Aún me queda camino para estar al cien por ciento, pero es cierto que estoy jugando a más nivel y creo que es porque las carencias físicas las estoy supliendo con ganas e ilusión", dice el capitán breoganista.

El alero catalán se muestra tan satisfecho tanto de su rendimiento como del que está ofreciendo su equipo. "Con estas victorias nos hemos sacado un peso de encima. Sufrimos mucho con las lesiones, pero en cuanto conseguimos tener jugadores para entrenar con cierta normalidad, el trabajo empezó a dar sus frutos. Nos hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y esto es lo más importante", apunta.

Aun así, la experiencia acumulada hace que Arco no distorsione la visión sobre lo que le espera al Breogán. "No debemos, y no pasará, caer en ninguna relajación y menos tal y como está la Liga. Hemos ganado cuatro partidos de forma consecutiva y estamos con una sola victoria de ventaja con los puestos de descenso. Tenemos que seguir trabajando igual. Es evidente que no vamos a ganar siempre, pero si mantenemos esta línea de esfuerzo y el nivel de ambición estoy seguro de que no pasaremos apuros", asegura.

El Breogán se verá obligado a variar su estilo de juego tras la marcha de Jerome Jordan y la llegada de Tadija Dragicevic, un jugador de características muy distintas. Para Salva Arco este movimiento afecta a la plantillas. "Está claro que Jordan es un "cinco" que genera mucho de espaldas. Es importante que mantengamos lo que teníamos, sobre todo el rebote, y esto es responsabilidad de todos y que saquemos partido de las características de Dragicevic. Igual somos ahora más peligrosos".