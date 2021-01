Mehdi Nafti utilizó durante la primera vuelta del CD Lugo a 22 futbolistas

El CD Lugo utilizó en la primera vuelta de LaLiga SmartBank un total de 26 jugadores, de los que 22 fueron empleados por su actual entrenador, Mehdi Nafti, quien cogió las riendas del equipo en la sexta jornada y reconoció esta semana que no está dispuesto a perder efectivos en el mercado si no se producen fichajes.

El equipo gallego cuenta con una plantilla de 23 efectivos, pero a lo largo del campeonato las bajas le obligaron a romperse la cabeza para encajar las piezas, especialmente cuando llegó la Copa del Rey, en la que dio protagonismo a las categorías inferiores con la presencia de futbolistas como Quindimil, Escobar y Luis Castro.

De esos jugadores, solo uno, Antón Escobar, dispuso de minutos con Nafti en Liga, en el partido ante el Zaragoza antes del parón de Navidad.

El técnico contó con los profesionales del primer equipo y ajustó las piezas como pudo cuando las bajas por lesión se acumularon.

Además, después de ver recaídas como la del panameño José Luis 'Puma' Rodríguez, en los últimos partidos intentó evitar riesgos.

Ahora, la plantilla del Lugo se está "poniendo un poquito al día a nivel físico", tal y como reconoció el entrenador en su última comparecencia, en la que explicó que Iriome González y Borja Domínguez ya tuvieron minutos en un partido de entrenamiento, y tanto el Puma, como Luis Ruiz y Alende han avanzado en sus respectivos procesos de recuperación.

Solo Ander Cantero completó todos los minutos en la primera vuelta

En todo caso, después de haber visto lo que le pasó en la primera vuelta, Nafti dejó claro que "ahora mismo" no contempla salidas y precisó que, salvo que algún jugador se lo pida y tenga un acuerdo con el club, no está dispuesto a deshacerse de ningún miembro del plantel porque este "no es muy amplio".

Por eso solo facilitará que se vayan jugadores si el Lugo concreta incorporaciones en un mercado complicado porque, como admitió el propio técnico, es difícil que su club pueda "competir" con otros.

No obstante, también reconoció que él llegó al Lugo con la oportunidad de entrenar en Segunda A a la plantilla que tiene a su disposición y con ella está comprometido, por lo que el mercado queda en segundo término.

Nafti utilizó un total de 22 jugadores de los 26 que tuvieron protagonismo a lo largo del curso en LaLiga SmartBank con la camiseta rojiblanca.

Solo uno, el portero Ander Cantero, completó todos los minutos en la primera vuelta (con Nafti y Juanfran García, su antecesor) y solo otro futbolista estuvo siempre en el terreno de juego en Liga con el preparador franco-tunecino: el central portugués Frederico Venancio, quien no había llegado a debutar con el técnico que inició la temporada.