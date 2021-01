Mehdi Nafti, entrenador del CD Lugo, reconoció que el Sabadell "estuvo mejor que nosotros en la primera parte". En este sentido destacó que "acumularon gente por dentro y nos hicieron daño, si bien el gol tuvo su origen en una banda". De todos modos, destacó que el CD Lugo "hizo un buen segundo tiempo". En su opinión, "los cambios refrescaron las piernas de nuestro equipo y el empate ha sido muy justo".

"Conclusiones que saco tras el partido de Sabadell: me hubiera gustado llevar los tres puntos. Nos vamos con un punto pero me faltan dos", dijo el entrenador francotunecino.

Sobre las ocasiones de las que dispuso su conjunto, con un total de trece remates, Nafti fue claro: "Considero que el partido ha sido demasiado abierto. Ánder Cantero paró demasiado esta noche (por la de lunes). Me hubiera gustado otro tipo de partido, porque tenemos otras cualidades. Lo que hemos visto hoy (por el lunes) no me gusta. Me gusta en la piel de un espectador, porque es bonito el espectáculo, pero un partido tan abierto como este no es lo mejor para el Lugo. Pero, bueno, nos tenemos que conformar con ello". Por lo demás, el entrenador de Toulouse insistió una vez más en el estilo de un partido que contó "con trece remates, que son muchos". No es el mejor para "as cualidades" de un Lugo del que destacó que ya "tiene una identidad de juego y las cosas bastante claras".

De todos modos, reiteró que "nunca" criticó a un jugador por fallar una ocasión, porque lo importante es crearla. "De todos modos me gustaría tener menos oportunidades de gol y que el rival no tenga ninguna. Ese es mi Lugo, el Lugo que quiero", comentó Nafti.

PRIMERA VUELTA. Sobre el balance que realiza de la primera vuelta, el entrenador del CD Lugo aseguró: "Creo que somos un rival complicado o que al menos los rivales nos ven así. Pero hay fallos... Hasta los mejores fallan. Tenemos margen de mejora y, sobre todo, me falta gente por lesiones. Cuanto estemos todos eso mejorará".

En cuanto a los resultados obtenidos desde su llegada al banquillo del Ángel Carro para sustituir a Juanfran García, afirma que "no está mal pero no es suficiente". Aunque, eso sí, quiso resaltar que está "muy contento" con sus jugadores.

También se manifestó el entrenador francotunecino sobre el mercado de invierno, en plena vigencia en este momento y las posibilidades del CD Lugo de fichar. "Lo único que puedo decir es que la directiva, el presidente y yo somos conscientes de nuestras necesidades. Luego las tendremos o no. Depende de mil factores. Pero lo bueno es que vamos todos en la misma dirección", concluyó el entrenador del Club Deportivo Lugo después del partido de anoche en el campo del Sabadell.