Un Medio Maratón de Lugo lleno de referentes

La celebración, este domingo por la mañana, de la sexta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso supone todo un acontecimiento porque reunirá en la ciudad a algunos de los atletas españoles más importantes en el mundo del fondo urbano nacional.

Y lo hace no solo con la presencia de atletas de referencia, como Reyes Estévez, sino también con corredores de altísimo potencial como Xela Martínez, Miguel Alvariño o Emma Méndez. Además, al medio maratón ya tradicional en las primaveras lucenses se vuelve a unir una carrera de 10 kilómetros, que precisamente abrirá la matinal a partir de las 10.00 horas en la Praza do Seminario. En torno a quince minutos después comenzará el medio maratón desde el mismo punto que la 10K.

Por otro lado, la organización ha pedido a los participantes de las pruebas que recojan con 24 horas de antelación los dorsales. Se trata de que no se produzcan situaciones de confusión entre la mesa de los organizadores y la prueba en sí. Es decir, quien quiera correr y se haya inscrito en las carreras no podrá recoger el mismo día de los dorsales y no podrá competir —informa a este respecto en la propia web de la competición—. El último día hábil para hacerlo es este sábado.

Los alicientes para la carrera del domingo no se terminan ahí. Está previsto que viajen hasta Lugo grandes atletas, como Reyes Estévez —con orígenes en la provincia de Lugo— o la madrina de la prueba, la histórica fondista lucense María Abel, que no podrá participar por una desafortunada lesión que se produjo hace un par de semanas.

Será un momento destacado la presencia por las calles de Lugo de referentes del atletismo español, así como los 1.008 inscritos, una cifra que supone récord de todas las ediciones y que supera en más de un 30 por ciento la cita del pasado año.

La prueba reina, el medio maratón de 21 kilómetros, cuenta con un total de 665 atletas inscritos, mientras que la de 10 kilómetros disfruta de una lista de 343.



La mejor marca está en 1.05.47

¿Se batirá el récord del circuito en la sexta edición? Muchos se hacen la misma pregunta en los días previos a la carrera. Los tiempos de 2022 copan la lista de mejores marcas de las cinco primeras ediciones: Nuno Costa (1.05.47), tiene el récord absoluto, por delante de Esteban Iglesia (1.06.05) y de Reyes Estévez (1.06.09). Entre las mujeres, el mejor tiempo es de María Jesús Coya Otero (1.21.53) en 2018. Segunda es Tina Fernández (1.22.49) en 2023 y tercera, Alessandra Aguilar (1.23.04) en 2019.