El Lugo lamenta que el VAR no anulase el primer gol del Zaragoza el pasado martes

La derrota del Club Deportivo Lugo ante el Zaragoza (1-3) de dejó un mal sabor de boca en el seno del club rojiblanco no solo porque frenó en seco la racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, sino porque el primer gol del equipo de Víctor Fernández llegó tras una decisión polémica del árbitro que ni siquiera se consultó en la sala del VAR.

Corría el minuto 20 cuando, tras un saque de esquina del conjunto maño, Eguaras, previo control involuntario con la mano, desviaba un balón que cazó Kagawa para inaugurar el marcador. Un gol que hizo mucho daño al equipo de Curro Torres y al que no le faltó incertidumbre, porque si se revisó no fue por la acción del centrocampista del Zaragoza, sino por un posible fuera de juego del japonés en el momento de recibir el esférico. De hecho, no fue hasta quince minutos después cuando la realización de la Liga mostró la repetición de la acción y cómo Eguaras se ayuda de la mano para acomodarse el cuero.

El propio Curro Torres señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro que tuvo la oportunidad de ver la jugada en el descanso y que esta no ofrecía dudas. "En directo pasó muy rápido y no me di cuenta -nadie lo hizo, ni los propios jugadores lucenses protestaron la acción-, pero la vi en el descanso y hasta el propio Eguaras reconoce que le da con la mano. A partir de ahí están las normas y cada uno saca sus conclusiones, pero para mí es muy claro que tuvo que ser invalidada", lamentó el técnico hispano-alemán.

No es la primera vez que el club lucense se siente perjudicado. El pasado 1 de febrero, el Lugo anunció una queja oficial a la Federación Española por el arbitraje que sufrió en el encuentro ante el Extremadura (1-0). El texto indicaba que "los locales se adelantaron en el marcador con un gol polémico, ya que primero el árbitro a instancias de su línea lo anulaba por fuera de juego y era el VAR quien lo daba por válido".

«Somos pequeños pero no van a poder con nosotros», señaló el preparador rojiblanco entonces.

A pesar de la exigencia física que requirió el partido contra el Zaragoza, ningún jugador ha notado molestias y todos están disponibles para el decisivo encuentro que enfrentará al Lugo contra la UD Las Palmas el sábado (19.30 horas) en la ciudad insular.

El equipo se entrena este jueves en O Ceao y el viernes lo hará en el Ángel Carro antes de desplazarse en avión a Las Palmas. Tras el choque, pasarán la noche allí y regresarán el domingo a Lugo.

El Lugo-Málaga arrancará a las 19.30 horas

El partido liguero de la trigésima quinta jornada de la Liga de Segunda División entre el Lugo y el Málaga, previsto para el martes 23 en el estadio Ángel Carro, comenzará a las 19.30 horas, en lugar de las 21.45 que se había fijado en principio.

Leuko ya se entrena con el grupo

El lateral derecho del Lugo Serge Leuko completó el miércoles su primer entrenamiento con el grupo después del parón por la Covid-19. El camerunés se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros y tal y como pronosticó antes del partido del martes ante el Zaragoza Curro Torres, es probable que pronto pueda estar de nuevo a su disposición. No será ni ante la UD Las Palmas a domicilio el sábado ni ante el Málaga, los dos encuentros que le esperan al club lucense en los próximos siete días.

Gorostegui Fernández, árbitro para el sábado

Aitor Gorostegui Fernández, del Comité Vasco, ha sido designado para dirigir el partido que enfrentará al Lugo contra la Unión Deportiva Las Palmas este sábado a partir de las 19.45 horas. En la sala del VAR será el colegiado José Antonio López Toca quien revise las jugadas polémicas.