LA DECISIÓN de la Xunta de que toda actividad deportiva federada y de competencia con contacto deba realizarse con mascarilla ha despertado un sinfín de reacciones y comentarios dentro del deporte lucense. Desde opiniones de claro rechazo, como las que emite el vicepresidente de relaciones institucionales de la Federación Gallega de Atletismo, Suso Vázquez Tallón, que no le ve "ningún sentido", a reacciones más moderadas como la presidenta del Arenal Emevé, Bibí Bouza, que se limita a acatar la decisión y asegurar que "si Rafa Nadal es capaz de jugar con mascarilla, ¿por qué los demás no?".

Se trata de un polémico debate para el que existen muchas preguntas y muy pocas respuestas, y que las diferentes federaciones deportivas están analizando durante estos días para buscar una alternativa que permita una práctica deportiva segura. Es el caso de la Federación Gallega de Fútbol, que ya emitió un comunicado hace días explicando su "negativa" al uso de la mascarilla para entrenarse y competir y su intención de "buscar medidas alternativas".

Suso Vázquez ve incoherencias en el protocolo de la Xunta

El vicepresidente de relaciones internacionales de la Federación Gallega de Atletismo, Suso Vázquez Tallón, explica que el uso de mascarillas para la práctica deportiva "no es adecuado" y esgrime varios puntos para justificar su opinión. Primero apunta que a día de hoy "no tiene sentido plantear el inicio de las competiciones de deporte base cuando en los colegios cumplimos una normativa muy estricta con grupos burbuja. ¿Qué sentido tiene ser tan estrictos en los colegios y que luego se junten niños de cuatro o cinco centros educativos para jugar un partido o entrenarse?".

En su opinión, y dada la actual situación epidemiológica, "hay que escuchar a los expertos". Tallón recuerda que los profesionales de la salud alertan de que con la movilidad que se produce en el país, "hay que esperar a la evolución de la pandemia y ahí ya tomar decisiones. Y nadie lo está haciendo", lamenta.

Además, Tallón asegura que las federaciones pueden sentirse agraviadas si el protocolo varía según el deporte, "como pretende Rafael Louzán con los test serológicos en fútbol. ¿Por qué tests en fútbol y no en baloncesto? Las federaciones no lo verían justo", dice. Para Tallón, lo sensato sería "evaluar la situación y en enero tomar decisiones". "No pasa nada porque en una temporada no haya ni ascensos ni descensos", concluye.

En este sentido, el triatleta lucense Esteban Basanta también lo tiene claro: "si realmente es necesario usar la mascarilla en los deportes de contacto, en mi opinión lo mejor es que no se hagan", apunta.

Según el triatleta, "si realmente llegamos a esta medida es que estamos muy mal, me parece algo de ciencia ficción". Esteban Basanta, que de pequeño sufría asma, recuerda que muchos niños tienen esta enfermedad y que entrenar y competir con mascarilla "va totalmente en contra de la salud. Lo mejor es quedarse en casa y esperar a que se solucione todo con la vacuna", asegura el triatleta lucense.

Bibí Bouza: "Si Nadal juega con mascarilla, los demás también"

La presidenta el Arenal Emevé, Bibí Bouza, prefiere acatar la decisión de la Xunta "porque sabemos que están bien asesorados" pero reconoce que entrenarse y competir con mascarilla "es un rollo, pero si consideran que es la mejor manera para no propagar el virus, adelante".

La responsable del club lucense prefiere esperar y comprobar "si con el tiempo tienen dificultades o problemas respiratorios". En ese caso, explica, "habría que tomar decisiones, pero si Rafa Nadal, que es un crack, juega con mascarilla, los demás también pueden".

Pese a todo, Bouza explica que es la Xunta quien "dictamina" el protocolo y nosotros "acatamos porque si no, nos echan de la competición".

La Federación de Baloncesto acata; Tito Díaz lo ve "complejo"

Mientras que la Federación Gallega de Baloncesto emitió el miércoles un comunicado en el que explica que acata la decisión de la Xunta y que la mascarilla "será obligatoria para la práctica del baloncesto federado en competiciones de ámbito autonómico", el director general del Breogán, Tito Díaz, asegura que entrenar con tapabocas "es complicado, porque empiezas a sudar, se moja y pierde todas sus propiedades".

Díaz considera que entrenarse y jugar con mascarilla puede provocar problemas respiratorios, "sobre todo si estás a muchas pulsaciones" y asegura que no lo ve como una buena solución. "Habría que buscar otra alternativa paralela, que no sé cuál puede ser, pero sin duda me parece peligroso y dudo de la eficacia cuando se mojan. Además de su incomodidad, claro", finaliza.

Manuel Vilachá: "En fútbol no lo vemos viable"

El delegado en Lugo de la Federación Gallega de Fútbol se remite al comunicado de la entidad y explica que no ven "viable" el uso de la mascarilla en el ámbito deportivo. "No lo valoramos desde un principio porque tampoco sabemos cómo va a estar la situación dentro de un mes. Si nos aseguran que el uso de la mascarilla se limita a una o dos semanas, lo entiendo, pero si se alarga en el tiempo, no soluciona nada", indica.

El representante lucense de la Federación Gallega cree que la Xunta se ha guiado "por lo que hizo la Comunidad de Madrid de una manera provisional para salir del paso, pero hay que ver cómo avanza la situación".

Según Vilachá, desde su federación "se valoran otros protocolos, se está hablando con médicos y responsables sanitarios para estudiar otras medidas más adecuadas, pero la mascarilla no se ve como una opción en el fútbol. Eso seguro", sentencia.

Pablo Pintos: "No es solución, pero nos permite volver"

El entrenador de la selección española sub-23 de lucha, director técnico de la federación gallega y técnico del Club de Loita de Lugo, Pablo Pintos, explica que entrenarse y competir con mascarilla "no es la solución, pero nos permite volver a nuestro deporte, porque hasta ahora no había nada. De todos modos, es un sucedáneo, como pelear sin tocarse, como jugar al fútbol sin balón. Si no hay contactos o derribos, no es nuestro deporte", dice.

Pintos explica que para el deporte "no vale la mascarilla quirúrgica" y que en un deporte de contacto como la lucha "necesitamos mascarillas adaptadas, porque no es lo mismo un deporte de resistencia que otro de combate o agarre". El entrenador de la selección sub-23 de lucha aboga por encontrar otra solución ante lo que considera un mal menor. "No me imagino a Gómez Noya entrenando con una mascarilla muy apretada", concluye.

Lara Abelleira celebra la reapertura de su gimnasio

Similar opinión que la de Pablo Pintos tiene la directora de la escuela deportiva Shihan, Lara Abelleira, que celebra el regreso del kárate en su gimnasio. "Pasamos de no poder hacer nada con parejas ni con mascarilla a poder usar mascarilla y poder hacer trabajo con parejas", celebra.

Abelleira explica que en el trabajo de defensa personal por parejas no existe mucha fatiga y la mascarilla permite su práctica. Sin embargo, en la modalidad de kumite "se asfixian más, pero tienen la ventaja de poder trabajar, que es algo que les divierte y motiva".

Aunque reconoce que su uso es "incómodo", la responsable del Shihan lo ve positivo. "Hemos tenido el gimnasio cerrado mucho tiempo, lo importante es volver a hacer deporte", explica.

Aunque no prohíbe a ningún deportista del Shihan acudir a competiciones, sí recomienda evitarlas en los próximos meses "para no arriesgarnos más". En este sentido sí valora participar en torneos gallegos "porque te mueves en un círculo más cerrado", pero descarta hacerlo en nacionales, "porque hay mucha más gente y, por tanto, más riesgo".

BALONCESTO



Sin canchas disponibles para entrenar

Otra circunstancia que preocupa a los clubes de baloncesto es la de la falta de canchas disponibles para realizar entrenamientos debido a que la Diputación no ofrece horas para hacerlo en el Anexo del Pazo, como era habitual hasta que se desató la pandemia del coronavirus.



Pistas municipales



Esta situación obliga a las categorías inferiores del Estudiantes a entrenar en pistas municipales de Frigsa o O Palomar —en pésimas condiciones—. El Ensino, por su parte, lo hace en canchas privadas como la nueva del Seminario pagando una pequeña cuota diaria. Colegios como el María Auxiliadora ofrecen sus pistas a cambio de una compensación económica, lo que podría ser una solución temporal para este problema.



¿Cuándo entrenarse?



Otro problema colateral ya no es dónde entrenar o jugar los jóvenes, sino cuándo. Algunos institutos lucenses han ampliado hasta las tardes los horarios lectivos, con lo que los deportistas que estudian en los dos cursos de BAC verán muy difícil compaginar estudios y deporte, ambos ahora en el horario vespertino.