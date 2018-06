Futuro en el aire, pendiente de una reunión con el presidente del Lugo, Tino Saqués, para decidir si, como parece, Francisco Rodríguez se va del equipo o el mandatario rojiblanco puede convencer al almeriense para que cumpla el año de contrato que le resta.

"Ahora mismo estoy contento porque he estado en un club que me ha dado mucho cariño, la gente incluso ha tenido cánticos hacia mí que no había escuchado en el estadio. Me voy de esta temporada contento y orgulloso y agradecido en el equipo", valoró Francisco.

"Queda sentarme con el presidente, que ya lo he hecho en otras ocasiones. Pero no por tener contrato voy a quedarme sentado. Voy a ser ambicioso y hablaremos".

"Lugo es una ciudad que me acogió bien, que me tiene un respeto enorme por la calle"

El entrenador almeriense dejó una rendija a su continuidad al indicar que: "yo en ningún momento he dicho que me quiera ir del Lugo, pero hay cosas que debemos analizar y sobre eso haremos una cosa u otra. A partir de mañana (por este domingo), tanto Tino (Saqués) como yo pondremos las cosas encima de la mesa y decidiremos".

"Lo que vamos a hacer es analizar el año y ver en qué pudimos fallar y en qué podemos mejorar. A partir de ahí tomaremos una decisión. Soy muy ambicioso, como he sido siempre, y lo seguiré siendo como entrenador", destacó.

Sobre el cariño de la afición, Francisco indicó que: "Lugo es una ciudad que me acogió bien, que me tiene un respeto enorme por la calle. Estoy muy agradecido y tengo una sintonía muy buena entre todos".

El preparador andaluz analizó la campaña del equipo. "La primera vuelta se compitió de manera diferente con un plantel diferente, sobre todo en los onces inciales. En la segunda lo notamos muchísimo. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que hicieron por competir hasta el final, por ser profesionales en el último partido, que fue difícil de jugar. No podemos excusarnos en los lesionados ni nada. Somos todos responsables de no haber llegado un poco más lejos, pero es cierto que nos faltó un hombre de 16 o 17 goles que sí tuvieron los otros equipos".

En cuanto al partido de ayer frente al Almería, Francisco manifestó que: "el equipo generó muchas ocasiones durante toda la temporada, pero nos faltó ambición de gol, esa maldad que tienen que tener los delanteros de la categoría y hoy (por ayer) nos volvió a pasar. En la primera parte estuvimos bien y en la segunda estuvimos fantásticos. Enfrente tuvimos a un rival necesitado, ante el que era complicado jugar en el día de hoy (por ayer). Tuvo la fortuna de empatar rápido y así se la jugaron. Toca cerrar, analizar que hicimos mal y levantarnos, porque no terminamos bien. Este equipo también debe tener el reconocimiento de rendir en una categoría que no es fácil. Si se miran a todos los equipos que están por debajo de nosotros o por arriba son todos muy potentes, con una masa social importante y con jugadores importantes dentro de Segunda", concluyó el técnico nacido en Almería.