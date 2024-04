McLemore: "No violé a esa mujer"

Ben McLemore, jugador del Río Breogán, proclamó su inocencia a través de un comunicado: "No violé a esa mujer. No soy un abusador sexual".

A través de un comunicado, el escolta estadounidense, acusado de varios cargos sexuales, asegura que "la verdad saldrá a la luz" y su "nombre quedará limpio".

En primer lugar, el jugador de 31 años, que el martes fue detenido y el jueves quedó en libertad bajo fianza de 50.000 dólares, asegura que no está acusado de violación, sino de "mantener relaciones sexuales con alguien que ahora alega que no consintió".

Statement from former NBA No. 7 overall pick Ben McLemore, who is facing rape and sex crime charges in Portland: pic.twitter.com/3vHx7PreKs