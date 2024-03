McLemore pide perdón tras su incidente ebrio con la Policía: "He cometido un error"

Ben McLemore pidió perdón este viernes tras el incidente en el que, bajo los efectos del alcohol, se vio involucrado en la madrugada del jueves en la zona de Augas Férreas.

El escolta del Río Breogán aseguró que había cometido un "error" del que no se sentía "orgulloso" y mostró su compromiso con el equipo, que este sábado tiene un partido crucial ante el Unicaja en el Pazo: "Mi deseo es seguir ayudando a mis compañeros y al club".

El comunicado completo del escolta del Breogán

"He cometido un error del que no me siento orgulloso. Ahora, más que nunca, mi deseo es es seguir ayudando a mis compañeros y al club, aprender de este fallo y dar el ejemplo adecuado para todos los que creen en mi, especialmente para los más pequeños.



Por ello pido mis sinceras disculpas y pido que nadie dude de que daré lo mejor de mi, en lo personal y en lo profesional, para ayudar a conseguir los objetivos que todos queremos.

#ForzaBreo"

Así fue su incidente con la Policía: tambaleándose y al voltante

Ben McLemore protagonizó a las cinco de la madrugada de este jueves un incidente con la Policía Local de Lugo. Los agentes denunciaron al jugador porque, en estado ebrio, condujo su turismo, a pesar de que le habían advertido que no lo hiciera, y se negó a realizar la prueba de alcoholemia, llegando a ponerse agresivo con los policías.

Los hechos sucedieron cuando una patrulla del Grupo Operativo Nocturno se encontraba auxiliando a una persona en estado de embriaguez, en la Praza de Augas Férreas, y observó como otro joven salía de un local de ocio nocturno con signos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ya que tenía dificultades para mantenerse en pie.

Esta segunda persona era Ben McLemore, uno de los últimos fichajes del conjunto breoganista y en el que están depositadas buena parte de las esperanzas del club para mantener la categoría. El hombre se dirigió hacia un turismo que se encontraba estacionado en la zona y encendió el motor, por lo que los agentes se acercaron a él y le ordenaron que no moviese el vehículo. El jugador de Misuri (cuyo nombre no fue facilitado por la Policía, pero sí pudo ser confirmado por El Progreso) apagó el coche y aseguró que iba a esperar a unos amigos para irse con ellos.

Los agentes abandonaron el lugar para continuar realizando otras intervenciones pero, tan solo unos momentos más tarde, observaron que conducía su turismo. Los policías le dieron el alto y le pidieron que se sometiera a la prueba de alcoholemia, pero el joven se negó "rotundamente", a pesar de ser advertido de las consecuencias penales que conllevaba no realizar la prueba.

Según la información policial, McLemore se negó varias veces a seguir las indicaciones de los agentes y además mostró "una actitud agresiva", llegando a golpear a uno de los policías en la mano. En el transcurso de la intervención, el jugador, de 31 años, se encerró en su turismo e intentó arrancar de nuevo, "pudiendo poner en riesgo la integridad de los agentes". Finalmente, fue identificado y le abrieron diligencias por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Además, el conductor no acreditó que tuviera carné de conducir, por lo que los agentes también investigan este aspecto.

Por otra parte, fuentes cercanas al club señalaron que el problema del idioma pudo influir en el incidente y que confían en que todo quede en una multa porque en ningún momento agredió a los agentes. Por ello, por el momento no hay expediente disciplinario alguno y no habrá inconveniente para que juegue el próximo sábado el partido decisivo con el Unicaja Málaga en el Pazo.