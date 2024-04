McLemore ya se entrena y está a disposición de Mrsic

Ben McLemore, jugador estadounidense del Río Breogán, ya se entrenó este martes con normalidad en el Pazo dos Deportes de Lugo junto al resto de la plantilla del conjunto celeste. El escolta breoganista, que se perdió el último encuentro el equipo ante el Baskonia en Vitoria, se desplazó a su país de origen la semana pasada para prestar declaración en una causa abierta contra él en Oregón.

Consecuentemente, el baloncestista de San Luis ya estaría disponible para su técnico, Veljko Mrsic, aunque hay dos variables que hay que mencionar. El CB Breogán, como ya explicó en un comunicado emitido el 11 de abril, todavía se encuentra a la espera de recibir toda la "información legal detallada" por parte de los representantes legales del jugador para tomar una decisión al respecto "basada en la legalidad", según se indicó ayer desde la entidad celeste.

Por otra parte, le compete únicamente al técnico balcánico convocar o no a McLemore —y en este primer supuesto, que juegue o no— para el próximo compromiso del Breogán ante el Gran Canaria en el Pazo (sábado 20, 18.00 horas), dependiendo de su estado físico y anímico.

El jugador de Misuri indicó este martes a representantes del club sentirse "tranquilo" por su imputación y confiado en que "se sabrá la verdad" a medida que la causa judicial avance, algo que ya había expresado el estadounidense en un oficio que publicó el 11 de abril, en el que proclamaba su inocencia.

McLemore tuvo que abonar el depósito requerido de 50.000 dólares (unos 47.000 euros) —el 10% de la fianza requerida, 500.000 dolares—, pero la jueza permitió que el baloncestista pudiese viajar sin limitación alguna. Y esto es lo que finalmente hizo para reincorporarse a su actual trabajo en el cuadro lucense.

La jornada del martes trajo una buena nueva para el Breogán: Marynas Sajus se reincorpora este martes a la dinámica del grupo, aunque de forma gradual. La ecografía a la que fue sometido el martes reveló que el pívot lituano está "claramente mejor" de su dolencia en el gemelo de su pierna derecha, según informaron los servicios médicos del club; además, las sensaciones del jugador a la hora de ejercitarse también son "buenas".

La reincorporación de Sajus a la plantilla es sumamente positiva, aun cuando no esté disponible ante el Gran Canaria porque ha de coger de forma escalonada el tono físico para poder competir, algo que se sabrá a su tiempo. El pívot celeste se había hecho un esguince en su rodilla derecha el 9 de marzo, durante el Breogán-Unicaja —solo pudo jugar la mitad del primer cuarto en ese encuentro—.

El baloncestista de Kelmé, que se perdió los partidos de Barcelona y Santiago, volvió a jugar ante el Bilbao el 30 de marzo, pero de nuevo la mala suerte se cebó con él y se lesionó en la misma pierna, en el gemelo, como está dicho, y solo estuvo en la cancha cuatro minutos. Sajus se perdió desde entonces los choques ante Palencia y Baskonia.

Durante la ausencia de Sajus, tanto Jordan Sakho como Juan Fernández —este ha tenido que jugar como cinco, una posición en la que habitualmente actúa con la selección de Argentina— han tomado mayor protagonismo en el juego del conjunto celeste y ambos ha respondido a "buen nivel", según se reconoció desde el propio club, lo que aporta una dosis de tranquilidad al saber que la plantilla responde ante los reveses que se le puedan presentar.

Desde el Río Breogán se hizo hincapié este martes a través de sus redes sociales que los abonados que no puedan acudir al importantísimo choque ante el Gran Canaria en el Pazo dos Deportes del sábado pueden liberar sus localidades en el perfil do su abono virtual.

Lembra que se eres aboado non podes estar no Pazo o sábado, podes liberar a túa localidade no perfil do teu abono virtual https://t.co/ChJeELqfni