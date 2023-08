David Mayo, vencedor deportivo de la accidentada prueba de Ancares

La tercera edición de la Ancares Cycling Marathon, una de las pruebas del calendario ciclista gallego que más se consolidan en los últimos tiempos, coronó este domingo a David Mayo como el campeón del Gran Fondo, que completó en un tiempo de 4.19.21 horas, en una cita marcada por un desafortunado atropello a uno de los organizadores. En el evento destacaron también Javier Martínez Díez como campeón del Medio Fondo (3.41.01 horas) y a Marcos Codesal Jul como primer clasificado del Mini Fondo, con un tiempo de 1.46.45 horas.

La cita contaba con un atractivo de excepción, la presencia del italiano Claudio Chiappucci, que en esta tercera edición portó el dorsal número uno tomando el relevo de Miguel Induráin, cabeza visible de la edición que se celebró el pasado año. El ciclista, podio en el Tour de Francia y Giro de Italia en la década de los noventa, cruzó la meta del Medio Fondo en la décimo novena posición, con un tiempo de 4.14.27 horas. Otros participantes ilustres, como Javier Gómez Noya o Iván Raña, también se dejaron ver por las carreteras de Os Ancares. El primero compitió en la prueba de Gran Fondo con un buen resultado, puesto que acabó quinto con un tiempo de 4.29.26 horas. Por su parte, Raña, que también eligió el Gran Fondo, cruzó la meta en la posición número 81, parando el cronómetro en 5.34.53 horas.

Así pues, el principal protagonista fue un David Mayo que recorrió los 128 kilómetros del Gran Fondo a un ritmo de 29 kilómetros por hora de media y logró el triunfo con una ventaja de más de seis minutos sobre el segundo clasificado, Iago Medín Leiro (4.25.52 horas) y más de ocho sobre el tercero, Ángel Maneiro Rodríguez (4.27.56 horas).

El Medio Fondo, de 100 kilómetros, coronó a Javier Martínez Díez sobre Juan Luis López de Guereñu (segundo a más de cuatro minutos de diferencia) y Alberto González González, que llegó tercero con un tiempo de 3.47.22 horas.

Uno de los momentos de la prueba. VICTORIA RODRÍGUEZ

La tercera de las pruebas, la de 48 kilómetros, dejó como primer clasificado a Marcos Codesal, que aventajó en línea de meta a Adrián Álvarez Mosquera en más de siete minutos y a Javier Ángel Gómez Arias en diez minutos exactos.

La caravana ciclista pasó por los municipios lucenses de As Nogais, Becerreá, Pedrafita, Cervantes y Navia de Suarna, y arrancó a las nueve de la mañana de la Plaza do Mercado de Pedrafita do Cebreiro.

Los que eligieron el Gran Fondo encadenaron la subida de cuatro puertos: Sete Carballos, Pintinidoira, Vilasol y O Cebreiro, en este último recorriendo los últimos metros por el Camiño de Santiago entre aplausos del público y de los peregrinos presentes, y desplegaron un espectáculo digno de las mejores pruebas ciclistas.