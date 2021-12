¿Maximus a Eurovisión? La mascota del Breo lo da todo a ritmo de Tanxugueiras

La entrañable mascota del Río Breogán ha demostrado sus dotes de baile en múltiples ocasiones, la última, a ritmo del tema Terra de Tanxugueiras, la canción en gallego que opta a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. El león más querido por los lucenses lo dio todo en la pista del Pazo durante el descanso del partido de este lunes ante el Fuenlabrada y su animado baile en seguida se hizo un hueco en las redes sociales. "Lugo es un clamor, Maximus a Eurovisión", publicó la cuenta oficial de la Liga Endesa en Twitter.

"Se vai Maximus [a Eurovisión] seguro que o primer posto está asegurado, todo un campión", escribía con cariño un aficionado. Un llamamiento al que la propia mascota respondía poco después: "Se hai que ir, vaise... pero eu a bailar, que as que cantan ben son as Tanxugueiras!! Cando escoito o temazo non podo parar de moverme!!".

Como era de esperar, la banda gallega compartió el vídeo viral del baile con un mensaje de agradecimiento: "Maximus, crack! Grazas a todos os eventos deportivos que están a animar os descansos con Terra".