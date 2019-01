Maximus, en la recta final para ser la mejor mascota de la Liga Endesa

Maximus está a un paso da la final del baile de mascotas de la Liga Endesa. El entrañable león que se desvive partido a partido en el Pazo por animar al Cafés Candelas Breogán compite en semis contra Granki, su homólogo del Gran Canaria, tras eliminar en las fases previas a Oca Petroni, mascota del Obradoiro, y Auri, del Tenerife.

La votación, que se desarrolla simultáneamente en Twitter e Instagram (en competiciones separadas), está abierta hasta este viernes a las 10.00 horas. La final será el sábado.

En su carrera hacia la gloria, Maximus ha dejado momentos imborrables, como su ya viral baile en la pista del Pazo.

En los últimos días, y en plena campaña para llegar lo más lejos posible en el baile de mascotas, el león celeste se ha entrenado a lo Rocky y lo ha compartido a través de un vídeo grabado con un dron. A continuación te dejamos algunos de los mejores momentos de Maximus en su lucha por ser la mejor mascota de la ACB. ¡Forza Maximus!

Día duro para os candidatos no #BaileDeMascotas de @ACBCOM.

É hora de xantar. #Máximus ten fame. Fai un esforzo para entender os gustos culinarios do seu rival Granky.... pero ten as súas debilidades! ;) pic.twitter.com/3p1uFefLnq