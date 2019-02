Máximus lucha en Madrid por la otra Copa

Máximus, la mascota del Cafés Candelas Breogán, será el representante del club celeste en la Copa del Rey 2019.

La mascota breoganista lucha desde este jueves con otras tres, las de Valencia Basket y Herbalife Gran Canaria, para cuál de ellas se lleva el título.

Las mascotas participan desde este jueves en la final del concurso en Twitter (@ACBCOM). La votación empezará a las 9.00 horas y la encuesta estará activa durante 24 horas. Además, saltarán a pista entre el primer y el segundo cuarto del partido entre el Tenerife y el Unicaja para demostrar sus movimientos sobre el parqué y pedir el voto a la afición.

También habrá un concurso en Instagram Stories este jueves, volverán a salir a la pista en los descansos de los partidos y participarán en las denominadas fan zone, en la Avenida de Felipe II, así como en otras zonas de la capital de España.

Lembra que #Máximus quere o teu amor co teu voto mañá día de #SanValentín no twitter de @ACBCOM! Dende as 9 da mañá un almorzo con voto a #Máximus do @Cafescandelas Breogán! #BaileDeMascotas! pic.twitter.com/FHvDUvgBjS