"A máxima meta no Mundial é conseguir unha praza olímpica e facer un bo papel"

Dominio absoluto de José Cuba no campeonato de España sénior 2023, celebrado en San Javier, en Murcia, que certifica o seu gran nivel e o sitúa por décimo novena vez como o mellor loitador español do seu peso, sendo o que máis veces conseguiu esta distinción. Agora, o vilalbés pon a mira nos torneos internacionais e nas opcións de acadar a tan ansiada praza olímpica que lle dea o billete para París 2024.

Dezanove veces campión de España. Como se sentiu tras esta última consecución?

Moi contento, ao rematar sentín moita alegría e moita felicidade. Este era o obxectivo principal do primeiro semestre do ano e agora xa está cumprido. Ademais, viña dunha lesión, un dedo roto, e poder competir e gañar foi unha gran noticia, e as sensacións foron boas.

A lesión privouno de ir ao campionato de Europa absoluto e puxo en dubida a participación no Nacional. Foi complexo?

A lesión chegou xusto antes dunha proba como é o Europeo trastocounos todos os plans. Para o campionato de España iamos moi xustos, pero probei xa no Galego —no que tamén acadou o ouro— e, aínda que tiña dor, foi ben e vinme capacitado para loitar.

Como viu o nivel do Nacional deste ano?

Cada ano é máis alto. Eu funme atopando ben combate a combate, pero foi unha proba dura, xa que é unha competición longa, que vai dende a mañá ata a noite, e tiven que loitar catro veces con moito tempo entre cada unha delas, o que fai que arrefríes e teñas que volver quentar de novo.

Cales son os seus obxectivos no segundo semestre?

O primeiro é probarme a nivel internacional no Gran Campeonato de España, que se disputa no verán, e clasificarme para participar no Mundial.

Se chega a el, cal sería a meta?

A máxima é conseguir unha praza olímpica, e despois facer un gran papel e coller sensacións para o resto de probas para tamén, en caso de non conseguila, probarme para as outras dúas opcións de ir a por unha en 2024.

Os Xogos Olímpicos están xa preto. Cales son as súas sensacións de cara á posible clasificación?

Son boas. Atópome ben, a falta de probarme a nivel internacional, xa que fai un par de anos que non o fago. Vou sen ningunha presión, co obxectivo de facelo o mellor posible. Véxome con opcións de poder ir, se non o fixese xa non loitaría por isto, eu vou ir a por todas.

Cando comezou na loita olímpica, vía algunha posibilidade de acadar o que está acadando?

Para nada, cando empezas falo simplemente porque che gusta e te sentes ben. Pouco a pouco funme poñendo obxectivos, e ao acadalos ía engadindo outro e así. Son cousas que van pasando.

Cal é o seu truco para estar nun nivel tan alto?

Supoño que é un compendio de cousas (ri). Moita sorte de adestrar en Vilalba todos estes anos, onde teño un gran preparador como é Iván Castro, con moita atención é moitos coidados. Despois tamén o saber levar unha rutina e coidarse moito, ter sorte coas lesións... E poñerlle moitas ganas, claro. Pero se tivese que destacar algo sería iso, a sorte de adestrar aquí, no Club de Loita Vilalba.

Este ano contan cun moi bo grupo de pesos pesados para adestrar.

Teño moita sorte de poder contar con Sergei, que está aquí xa dende antes de que comezara a guerra en Ucraína, e tamén con Catriel, que xa estivera con nós, e marchara a Rusia para seguir mellorando e aprendendo, ademais de ser internacional arxentino. Despois temos a Kevin, un cadete que apunta maneiras e pon moitas ganas, ademais de xente de fóra que se acerca ás veces. Non é común ter grupo de pesados, e é unha sorte.

Como ve este ano o rendemento do club?

Leva moitos anos traballando moi ben, e ademais fai unha función social bastante boa. Sempre hai épocas mellores e outras peores, e este está sendo un bo ano.

E o nivel da loita galega? E da española?

É o mesmo que ao falar do club. Lévase moitos anos traballando en diferentes direccións, e o volume de xente vai aumentando o nivel. Estamos nun punto onde xa temos resultados internacionais e olímpicos moi bos. Cando aparece alguén que despunta chegan os resultados.

Márcase algún obxectivo para o futuro?

Coa miña idade vou ano a ano e obxectivo a obxectivo. Cando acado un miro como me atopo antes de poñerme o seguinte.