El director deportivo del CD Lugo, Mauro Pérez, hizo balance del mercado invernal y admitió que el club valoró la posibilidad de incorporar a un central y que estuvo muy cerca de fichar a un extremo. Además, no descartó la posibilidad de incorporar a algún jugador en paro si "encaja" deportiva y "económicamente".

"Estuvimos contemplando la posibilidad del central, pero tenían que darse condiciones económicas y deportivas y tenían que cuadrarnos muchas cosas. Viendo el comportamiento a nivel defensivo que tenemos estamos satisfechos con la defensa y por eso optamos por intentar reforzar el medio campo y la banda. Si la gente sigue la proyección que tiene creímos que no era necesario reforzar la parte de atrás", observó Mauro Pérez.

"Estuvimos cerca de incorporar a un futbolista que jugara en el extremo, pero no pudo ser porque su club de origen no quiso que saliera. Nosotros no íbamos a fichar por fichar. Solo firmaríamos a jugadores idóneos, jugadores que consideramos que nos pueden valer. Ahora tenemos a varios futbolistas en esa posición. Además de Chris Ramos y Cuéllar, están Sebas Moyano, Iriome, pronto tendremos a Mayoral... Creo que estamos bien cubiertos ahí", añadió.

El director deportivo no descartó incorporar a jugadores en paro si encajan "deportiva y, sobre todo, económicamente". "No voy a mentir, si encontramos a un jugador que está libre, está bien físicamente y nos encaja en la parcela deportiva y en la económica nos plantearíamos incorporarlo. Si surgiera esa posibilidad lo intentaríamos", destacó Pérez.

Mauro Pérez también habló sobre la renovación de jugadores que acaban contrato. "Hay futbolistas que tienen renovación automática por objetivos y algunos de ellos pueden renovar de esta manera. Otros tendremos que valorar su rendimiento en lo que resta de temporada y otros con los que habrá que negociar. Con el técnico seguiremos el mismo criterio de la temporada pasada y si las dos partes estamos a gusto se verá. A veces somos demasiado rápidos para encarar una renovación y las dos partes nos podemos arrepentir. Creo que las dos partes podemos llegar a un acuerdo salvo que tenga una oferta irrenunciable".

En cuanto a la salida de Gerard Valentín, el director deportivo rojiblanco dijo que: "Con Gerard todos asumíamos que el nivel estaba por encima del del Lugo. Sabíamos que era un futbolista que íbamos a perder a final de temporada. Estábamos todos tranquilos de que acabara el año y se fuera en junio, pero surgió un interés por él y que fue creciendo con propuestas y se determinó que era lo mejor para el club que saliera. El futbolista también entendió que iba a mejorar su carrera. Creo que el entorno lo entendió".

Sobre Hugo Rama, Pérez indicó que: "estaba participando, pero por la mejoría de compañeros no contaba tanto. Era un jugador que acababa contrato y decidimos por ambas partes salir. La renovación no estaba acorde con sus pretensiones y decidimos que el jugador estuviera feliz, que no estuviera a disgusto aquí y por eso decidimos esta salida".

Mauro Pérez también valoró las incorporaciones de Pablo Clavería e Idrissa Thiam. Sobre el mediocentro declaró que: "Es un futbolista que tuve la suerte de conocerlo en sus inicios en el Rayo Vallecano y ver sus primeros minutos en el primer equipo. Tengo mucha información a nivel profesional. A nivel futbolístico tenemos mucha información de las últimas temporadas".

"Se adapta a las cualidades que buscamos a nivel deportivo y humano. Es un jugador con mucha polivalencia, que puede jugar en varias posiciones y que nos va a dar esa competitividad en el medio del campo. A partir de ahí puede dar rotación en el centro y a Xavi o a Pita".

"Sobre Idrissa (Thiam) es un fichaje que valorábamos desde hacía tiempo. Estuvo en la Copa de África, con proyección y que viene al filial, pero que es internacional. N hay que tener prisa, ero si el míster lo considera le puede dar ese espacio para jugar. el planteamiento puede ser similar al de Cuellar. Si da la talla estará con el primer equipo y si no estará con el filial", informó el tinerfeño.

"Pido el favor que no le metamos presión a Idrissa (Thiam). Va a jugar en el filial y si demanda jugar en el primer equipo por su rendimiento será el el que se lo gane. puede jugar por fuera y también en la mediapunta. A nivel profesional es similar a Jaume, pero futbolísticamente es distinto", opinó.

Además, habló sobre su relación con el técnico, Rubén Albés. "Hay muy buena la sintonía entre dirección deportiva y cuerpo técnico. Con el míster es con el que mejor he trabajado, eso no quiere decir que, en un momento determinado, no haya opiniones distintas. Pero creo que va a ser un gran entrenador y además he ganado un amigo. Mejor imposible nuestra relación".

CLAVERÍA. El mediocentro Pablo Clavería indicó, en su presentación como nuevo jugador del Lugo, que su llegada fue "bastante rápida". "Hablé con mi agente y decidimos muy rápido todas las partes". "Siempre tenemos amigos en todos lados. fue una decisión fácil. Hable con Mauro y mi entorno y seguro que la decisión saldrá bien", añadió sobre su aterrizaje en el club lucense.

El madrileño se definió como "un jugador de mucho trabajo, de ayuda al equipo, de estar al lado del compañero, me gusta ser intenso. Son características que vio el club y estoy muy contento de haber llegado aquí".

"Aportaré mucho trabajo, compromiso, intensidad, daré lo mejor de mi y lo que esté en mi mano para que el club siga creciendo. Soy polivalente y donde el mister me necesite estaré listo".

Clavería, quien ya entrenó a las órdenes de Rubén Albés, indicó que estará disponible para jugar este fin de semana en Anoeta ante la Real Sociedad B. "Me lo han puesto muy fácil en el primer entrenamiento, Creo que estaré disponible para jugar cuando lo crea el míster y ayudar al equipo".