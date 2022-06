Mauro Pérez: "Mi marcha puede sonar rara, pero la tomo con naturalidad"

Mauro Pérez, ya exdirector deportivo del Club Deportivo Lugo, se despidió este miércoles por la mañana en rueda de prensa negando los rumores que apuntaban a que su salida se debe a una mala relación con el presidente, y aseguró que "a día de hoy" no tiene ninguna otra oferta sobre la mesa, pero no descartó que exista en el corto plazo. "Mi salida puede sonar extraña, el equipo ha hecho una buena temporada, pero hay que tomarlo con naturalidad, pasa en todos los ámbitos y no quiere decir que en un futuro no pueda volver. A veces necesitamos un cambio, un giro de timón", explicó.

El canario salió al paso de las especulaciones en redes sociales que apuntan que su marcha del club se debió a recientes discrepancias con Tino Saqués, del que aseguró que es "una gran persona y un amigo", y aseguró que la decisión se tomó "de mutuo acuerdo" este lunes por la tarde, y que si el anuncio ha sido "repentino" era para "dejar las cosas claras".

"Entendíamos que teníamos que salir a explicarlo ya porque se especularon cosas que no son reales. No queríamos dejar pasar dos días, no era bueno para la salud del club ni para mí", añadió.

Preguntado por si ha existido algún motivo que haya provocado su salida del club, Pérez reconoció que habló con el presidente y de esa charla "entendimos que era lo mejor para el futuro de todas las partes, que igual un año más no iba a ser tan bueno como ha sido este. Todos buscamos crecer y por ahí nos entendimos".

En este sentido, Mauro Pérez se enorgulleció del trabajo realizado y de las "bases y cimientos" que deja en el club. "Hay que construir sobre eso, independientemente de las personas. Mantener el bloque y que la afición apoye como el día del Málaga, que es fundamental para los chicos".

Con todo, el ya exdirector deportivo reconoció que ya se han "firmado" jugadores para la próxima temporada, que no se han anunciado "porque todavía no toca" y que se ha trabajado "en muchas renovaciones, por lo que hay un camino andado".

EL PRESIDENTE. Tino Saqués, presente en la rueda de prensa, agradeció el trabajo de Mauro Pérez y su equipo, aseguró que su salida se produce con "sintonía entre todas las partes" y que desde el club "entendemos la situación de los trabajadores que quieren mejorar y buscar nuevos horizontes".

El presidente confirmó que Carlos Pita se incorporará en la parcela deportiva y que existirá "una reestructuración con la idea de que no haya incorporaciones del exterior".

Sobre el futuro entrenador, aseguró que empezarán a trabajar sobre ello "la próxima semana" y que habrá noticias "en el corto plazo". Además, confirmó a Roberto Trashorras como nuevo técnico del filial.