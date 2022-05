El director general del Río Breogán, Tito Díaz, se reunió el pasado martes en Madrid, junto con el entrenador del equipo, Veljko Mrsic, con el presidente de Beobasket, Misko Raznatovic, la agencia que, además del propio técnico breoganista, representa a jugadores como Dzanan Musa, Trae Bell-Haynes, Rasid Mahalbasic, Jordan Sakho y Nikola Jankovic. Raznatovic hizo pública esta reunión en sus redes sociales señalando que la campaña que acaba de finalizar "fue inolvidable" para el Breogán "por muchas razones, pero una de ellas es, definitivamente, nuestra colaboración". Además, el agente balcánico añadió que ahora "es el momento perfecto para los preparativos de la próxima temporada con la visión de repetir el éxito".

Tito Díaz comentó a este diario que la reunión con el agente "es algo normal, representa a varios jugadores del equipo de esta temporada y tratamos de seguir colaborando". "Fue una primera toma de contacto. Seguimos teniendo muy buena relación y esto es interesante porque es la mejor agencia de Europa", añade el dirigente breoganista, que reconoció que el club "está agradecido a Raznatovic y esperamos que podamos seguir teniendo buenos jugadores. Además no hay que olvidar que representa a nuestro entrenador".

En la reunión, añadió Díaz, "hablamos de jugadores, sabemos que la continuidad de jugadores como Sakho, Mahalbasic, Bell-Haynes es muy difícil, por decirlo así". "También hablamos de Marko Lukovic, el jugador dijo que quería seguir aquí y hablamos de esto pero también de posibles nuevos jugadores", añadió.

Al margen de la situación del ala-pívot serbio, cuya continuidad parece a punto de concretarse, el director general del club también comentó que nada había cambiado en cuanto a las posibles continuidades de Tyler Kalinoski e Iván Cruz. "Ambos nos han dicho que prefieren esperar", dijo.

En cuanto a nuevas incorporaciones, Tito Díaz explicó que aún es muy pronto. "Un equipo pequeño como el nuestro tiene que saber esperar. El año pasado a Musa, Bell-Haynes o Mahalbasic los contratamos en torno al 15 de julio. Aún no acabaron las competiciones, pero además los jugadores empiezan pidiendo mucho y si no les salen sus primeras preferencias van rebajando sus expectativas económicas y deportivas. Nosotros no podemos competir y, por lo tanto, hay que tener paciencia y esperar. Estamos atentos pero ahora es muy difícil alcanzar un acuerdo con jugadores más o menos importantes".

Con respecto a la estructura de la plantilla, el dirigente señaló que lo primero "es que los jugadores se adapten al entrenador que es muy exigente". "Todos los jugadores vendrán con el visto bueno de Mrsic y vamos a una estructura de tres bases, cuatro aleros y cinco pívots", añadió.

Hollantz, en el punto de mira

Son varios, como ya publicó este diario, los nombres que se han vinculado al Río Breogán de cara a la próxima temporada, en la mayor parte de los casos — Samanic, Petrusev o Jovic— con pocos visos de convertirse en realidad.



La prensa bosnia se hizo eco del interés del club lucense por el joven base alemán del Hamburgo Justus Hollantz ( 1,91 metros y 21 años de edad), aunque añade que también interesa al Partizán, el equipo que dirige Zeljko Obradovic. El Breogán no podrá competir económicamente con el equipo de Belgrado, pero la posibilidad de tener un protagonismo limitado o de ser un referente podría jugar a favor del equipo lucense, sobre todo tras la experiencia de Dzanan Musa.