La recuperación, este domingo, del Medio Maratón Cidade de Lugo-El Progreso supone todo un acontecimiento al reunir en la ciudad a algunos de los atletas españoles más importantes en el mundo del fondo urbano nacional, entre los que destaca el portugués Nuno Costa, el último ganador de la carrera lucense, celebrada en el año 2019. Dos años después de la crisis sanitaria, la prueba regresa con más fuerza que nunca.

Y lo hace no solo con la presencia del vigente ganador de la prueba que organiza este periódico —los vencedores en las anteriores ediciones fueron Manuel Hurtado, ausente el domingo, y Nicolás Arrojo—, sino también con el hecho de que al medio maratón ya tradicional en las primaveras lucenses en esta ocasión se une una carrera de 10 kilómetros, que precisamente abrirá la matinal a partir de las 10.00 horas en la Praza do Seminario. En torno a quince minutos después comenzará el medio maratón desde el mismo punto que la 10K.

Por otro lado, la organización ha pedido a los participantes de las pruebas que recojan con 24 horas de antelación los dorsales. Se trata de que no se produzcan situaciones de confusión entre la mesa de los organizadores y la prueba en sí. Es decir, quien quiera correr y se haya ya inscrito en las carreras no podrán recoger el mismo día de los dorsales y no podrán competir —informa a este respecto en la propia web de la competición—. Tendrán que hacerlo este sábado, 21 de mayo.

Los alicientes para la carrera del domingo no se terminan ahí. Está previsto que viajen hasta Lugo tres grandes atletas, ya retirados, pero a los que aún se les recuerda por su categoría. Por las calles de Lugo estarán dos de los padrinos de la prueba en anteriores ediciones, el que fuera bicampeón del mundo de maratón Abel Antón, el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Fermín Cacho y el campeón de Europa y dos veces subcampeón del mundo Reyes Estévez, exatleta que además tiene sus orígenes en la provincia de Lugo.

Seguro que será un momento destacado de la jornada la presencia por las calles de Lugo de los tres gigantes del atletismo español, así como de los 900 inscritos, una cifra que supera y con mucho la de las tres anteriores ediciones. La prueba reina, el medio maratón de 21 kilómetros, cuenta con un total de 636 atletas inscritos, mientras que la de 10 kilómetros disfruta de una lista de 262.