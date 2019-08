Massine Fall: "Estamos aquí para volver con el Breogán a lo más alto"

Thomas de Thaey y Massine Fall, dos de las incorporaciones del Leche Río Breogán durante este verano, han ofrecido una rueda de prensa este viernes.

Los jugadores han destacado en varias ocasiones "la tradición" y "la grandeza" del conjunto lucense. Al que han llegado, según apunta Massine Fall, "para volver a lo más alto".

Además han querido señalar "el trabajo duro", pero necesario, que se está realizando en pretemporada. Teniendo siempre presente el objetivo final, "volver a la ACB".

MASSINE FALL. Massine Fall es un jugador de 2.08 metros que llega procedente del Lleida y que anteriormente militó también en otros equipos como el Melilla, con lo que conoce perfectamente la competición. El jugador senegalés puede jugar tanto en la posición de 4 como de 5, es un gran reboteador y taponador, y a pesar de su gran altura, es un jugador rápido y hábil, con buena mano a media distancia.

THOMAS DE THAEY. El ala-pívot procede del U.D. Oliveirense portugués, donde promedió 14,8 puntos, 7,8 rebotes, con un 70% en tiros de campo y un 86% en tiros libres en 36 partidos, "sendo peza clave no éxito do equipo portugués que acadou na pasada campaña a Taça co xogador belga como MVP do torneo, a Supercopa e a Liga portuguesa (LBP)", apunta el Breogán en un comunicado.