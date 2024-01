Javi Vázquez pone la esperanza en el campo de Nástic de Tarragona: "Más que tres puntos"

El Club Deportivo Lugo busca un cambio de rumbo en el inicio de la segunda y decisiva vuelta en Primera RFEF. El domingo visita el Nou Estadi Costa Dourada (12.00 horas) con la idea de devolverle la moneda al potente Nástic de Tarragona, que se llevó los tres puntos del Anxo Carro el pasado 30 de septiembre (0-1). Enfrente, el conjunto catalán defenderá su cuarta posición actual en el Grupo 1,con 35 puntos, nueve más que los lucenses.

Esta es la situación a la que tendrá que enfrentar la plantilla lucense. Y uno de los jugadores que acumula más minutos en la zaga albivermella, Javi Vázquez, espera que este duelo perteneciente a la vigésima jornada de competición represente un punto de inflexión en la irregular trayectoria de su equipo.

"Es un partido de más de tres puntos, queremos que sea el punto de arranque de una nueva dinámica, con confianza y con una victoria para empezar la segunda vuelta. El Nástic viene en buena dinámica, pero nosotros vamos a ir a por todas. Ganando, nos podemos enganchar otra vez. Saldremos a competir con todo lo que tenemos. Iremos por la victoria", asegura.

El lateral de Alcalá de Guadaira explicó ante los medios de comunicación que la actual deriva del Lugo viene motivada por las cinco derrotas encajadas en la ribera del Miño en la recién terminada primera vuelta. "Nos ha faltado regularidad, en casa sobre todo. Esperamos poder darle una vuelta, estamos seguros de ello. En casa tenemos que consolidar nuestra posición", dice.

Respecto a su aportación individual, el defensa rojiblanco está convencido que todavía no ha alcanzado el máximo de su potencial por la banda izquierda. "Creo que he tenido buenos minutos, pero no me conformo, quiero seguir trabajando y sumando al equipo en una segunda vuelta que tiene que ser todavía mejor", comenta el defensa.

La zaga albivermella mostró solidez y eficacia en los primeros diecinueve partidos de la competición doméstica; no así el frente de ataque, que cuenta con escasas ocasiones de perforar la portería rival durante la presente campaña. Javi Vázquez cree este aspecto cambiará.

"Todo el equipo está implicado en el trabajo defensivo. Intentaremos trabajar aún más para que esta parte sea un elemento fuerte para nosotros. Nuestro debe está arriba, debemos llegar con más jugadores al área. Quizá nos falta presencia en área rival, pero creo que lo vamos a mejorar, lo estamos trabajando y estamos convencidos", matiza el zaguero, quien poco a poco olvida la lesión en un tobillo. "Son complicadas, no te recuperas de un día para otro, pero voy cogiendo sensaciones. Estoy mucho mejor en todos los sentidos", argumenta el defensa rojiblanco.

Abonados: el CD Lugo inicia la campaña para captar socios

El CD Lugo inició la campaña de captación de abonados de la segunda vuelta de la temporada, que arranca con la leyenda #XuntoséPosible.



Desde la entidad deportiva lucense aseguran que "en una temporada plena de desafíos y con todo por decidir aún, la familia albivermella procede a continuar creciendo y ampliar sus filas" con una nueva campaña de abonados en la que los más jóvenes vuelven a ser protagonistas indiscutibles del empuje que el equipo local precisará en cada partido en el Anxo Carro en el tramo decisivo de la temporada.



Reducción de precio



Además de la reducción a mitad de precio en cada categoría y ubicación para el abonado adulto, la campaña incluye un precio único de 15 euros para público infantil menor de 15 años en cualquier localidad del estadio. Dicho abono incluye todos los partidos a disputar en el Anxo Carro. Las personas interesadas ya pueden retirar sus abonos de forma presencial en las oficinas del club, así como en la



Taquilla online



El horario de atención al público en las oficinas es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Tienda También podrán tramitar la adquisición de los abonos en la tienda del CD Lugo, ubicada en la esquina de la Rúa Conde Pallares, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas y el sábado de 10.00 a 13.30.