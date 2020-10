La semana previa al inicio de la Liga ha sido reservada por el Leche Río Breogán para poner fin a los encuentros de preparación con dos oponentes de máxima exigencia y que serán rivales directos en la lucha por el ascenso. El Leyma Coruña y el Destino Palencia servirán para calibrar el momento en el que los jugadores de Diego Epifanio llegarán al inicio de la competición oficial en la LEB Oro, el domingo 18 en Oviedo.

El conjunto breoganista visitará al Leyma este miércoles a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes de A Coruña en partido correspondiente a la tercera jornada de la XXXV Copa Galicia. Aunque el partido de la segunda jornada, que debía haber enfrentado a los herculinos contra el Ibereólica Renovables Ourense previsto para el sábado pasado fue suspendido por la situación sanitaria en la ciudad de As Burgas –se jugó en A Coruña aunque sin validez para la competición autonómica–, una victoria de los lucenses en el encuentro del miércoles les daría el pase para jugar la final, contra el Obradoiro, prevista en un principio para el 21 de enero de 2021.

El encuentro del miércoles en A Coruña contará con público. La consellería de Sanidade permitió al club herculino asistir a un máximo de 250 espectadores. El Leyma decidió que los abonados tengan preferencia para hacerse con esas localidades, al precio de 5 euros, aunque con un plazo que finaliza hoy a las 18.00 horas. A partir de ese momento, las entradas sobrantes se pondrán a disposición del público en general al precio de 15 euros.

El club coruñés presenta una de las apuestas más firmes para intentar el ascenso a la ACB. Con un presupuesto superior al de la pasada campaña, el Leyma se ha situado como uno de los principales favoritos de la LEB Oro. El técnico, Sergio García, dio el visto bueno para mantener a tres jugadores del pasado curso: los bases Augustas Peciukevicius y Gaizka Maiza y el pívot Perris Blackwell. Por otra parte, lograron el retorno de dos jugadores determinantes en pasadas temporadas en el conjunto herculino: Dago Peña y Zach Moneghan. El resto de jugadores conocen la LEB –con la excepción del pívot Abdou Thiam– e incluso la ACB: Javi Vega, Osvaldas Matulionis, Romaric Belemene o Mohamed Barro.

El Leyma Coruña ha ganado los tres encuentros de preparación que ha jugado, en la cancha del Vitória de Guimaraes ( 72-82) y en A Coruña frente a Oviedo (74-67) y Ourense (76-73).

torneo lugo é basquet. El sábado, en el Pazo dos Deportes a las 19.00 horas, se disputará el torneo Lugo é Basquet con la participación del Destino Palencia como rival del Leche Río Breogán. El hecho de que se haya decretado por parte de la consejería de Sanidad de Castilla y León el confinamiento del municipio de Palencia desde hoy, no pondrá en riesgo la disputa del encuentro.

El director del torneo, Rubén Engroba, confirmaba el lunes este extremo. "Acabo de hablar con el gerente del Palencia y me asegura que no hay ningún inconveniente para desplazarse a Lugo para jugar en nuestro torneo. Tienen que solicitar un permiso a la consejería de Sanidad y a partir de ahí no habrá ningún problema para que se lo concedan", comentó.

El Palencia es otro de los equipos que deben situarse entre los mejores al término de la competición. Con una plantilla totalmente renovada –solo sigue el exbreoganista Dani Rodriguez–, los palentinos, dirigidos ahora por Arturo Álvarez, parecen haberse reforzado de forma muy conveniente. De momento, ha llamado la atención el buen nivel del pívot serbio Sasa Borovnjak y, en menor medida, el del escolta argentino Lucho Masarrelli que compartirá la posición de escolta con el veterano Nico Richotti.

Los palentinos acaban de ganar la Copa de Castilla y León tras batir a Valladolid y Tizona de Burgos.