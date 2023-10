Uno más entre los elegidos

La Supercopa femenina recientemente disputada y en la que el Valencia Basket se convirtió en campeón después de derrotar al Perfumerías Avenida contó con representación lucense. Para levantar el trofeo, el cuadro levantino tuvo que deshacerse antes del Casademont Zaragoza en las semifinales y es precisamente en ese encuentro donde la presencia lucense salió a relucir con la actuación en el terceto arbitral de Cristian Martín.

El colegiado fue seleccionado para arbitrar junto a sus compañeros después de ser uno de los árbitros mejor valorados en la anterior campaña, donde prestó sus servicios en numerosos encuentros en la Liga Femenina 1 y en la LEB Oro.

"Me comunicaron la decisión de mi designación en el mes de septiembre y fue una alegría para mí. La FEB cuenta con grandes árbitros y es muy difícil entrar en las convocatorias para esta clase de torneos oficiales", explica el lucense, que acumula dos décadas de experiencia en el arbitraje en diferentes categorías, desde que comenzó a los 13 años dirigiendo partidos de alevines. Por aquel entonces compaginaba esta actividad con la práctica activa de baloncesto en el Cidade de Lugo junto a Cristina Seijo, fallecida en 2018, quien fuera presidenta y cofundadora de este club.

Desde ese momento no dejó de escalar en el escalafón arbitral de la Federación Española de Baloncesto y así, desde hace seis temporadas dirige partidos tanto en Liga Femenina 1 como en LEB Oro. "Haces tu trabajo lo mejor que puedes durante toda la temporada para que al final puedas tener opciones de ser parte de los partidos importantes del año, donde se juegan títulos. Igual que hacen los jugadores de baloncesto. Solo eligen a los árbitros más regulares".

Esta no fue la primera ocasión en la que Cristian Martín fue convocado para formar parte del estamento arbitral en una cita de relieve, puesto que hace dos temporadas ya dirigió un partido durante la Copa de la Reina.

En el horizonte de este lucense siempre estará la posibilidad del ascenso a la Liga ACB, para formar parte de la élite nacional de árbitros. "El nivel de exigencia es máximo, tanto físico como psicológico, pero mentiría si no confesara que mi sueño es poder ser colegiado en la Liga ACB. Únicamente llegan los mejores", explica, aunque no es una "obsesión para mí, puesto que es algo que no depende de mí".

Mientras tanto, Cristian Martín reparte su tiempo entre su pasión por el arbitraje y su profesión como sanitario, puesto que es matrón en el Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) de la ciudad amurallada.