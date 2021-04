El Durán Maquinaria Ensino visita este vierenes desde las 17.00 horas al Valencia en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título en la Liga Femenina Endesa. El conjunto lucense, después un parón obligado por el covid, vive un duelo que necesita ganar y hacerlo por más de once puntos sí quiere pasar a la siguiente ronda. De lo contrario, el duelo de esta tarde sería el último de la temporada para el equipo que entrena Carlos Cantero.

La empresa no se presenta nada sencilla para el conjunto lucense por varios motivos. Y es que el rival es un conjunto que acaba de hacerse el pasado fin de semana con el título en la Eurocup, que acabó segundo en la competición regular y que cuenta con una de las mejores plantillas y está llamado a luchar por todos los títulos en juego. Así, el Valencia es el favorito en esta eliminatoria, ya antes del encuentro de ida, y ahora el Ensino debe buscar la sorpresa para superar a un equipo que está celebrando un título europeo, pero que llegará con un subidón moral y con toda la confianza de hacer las cosas bien y buscar las semifinales ante el Girona.

Otro condicionante importante que no ayuda en nada al Ensino tiene que ver con las dificultades para preparar este choque de la mejor manera posible. Un caso de covid en la plantilla, tras el partido que se disputó hace quince días en el Pazo (58-69), provocó que el equipo lucense tuviese que detener los entrenamientos de manera brusca y no pudiera reanudar ese preparación hasta hace unos días y muy condicionado. Ese parón de unos diez días puede influir y mucho para competir ante un equipo que no paró su trabajo porque tenía que afrontar la fase final de la Eurocup femenina y que así están a nivel superior en lo que se refiere a entrenamientos y a ritmo de partidos.

Esa dificultad será notable para el Ensino y ya durante toda la semana, el cuerpo técnico del conjunto lucense lamentó la situación y se quejó de la consecuencias deportivas y de preparación para llegar ahora a un duelo definitivo y que puede suponer la despedida de la temporada.

Las sensaciones del equipo que entrena Carlos Cantero fueron positivos en varios momentos de los dos partidos disputados ante el Valencia en el Pazo, tanto en la Liga como en el play off, pero no fue suficiente para poder sorprenderles y superar a un conjunto con una amplia rotación y que cuenta con jugadoras de primer nivel. Eb el plantel valenciano aparecen integrantes como Cristina Ouviña, una de las mejores de la temporada regular, y también el de la galega Raquel Carrera, la protagonista de los últimos segundos de la final de la Eurocup. Junto a ellas, Queralt Casas, Allen, Gil y Trahn-Davis, entre otras. Un bloque más que importante para un club en crecimiento.

El viernes, el Ensino tiene el reto de superar a un Valencia que es una roca como local, un conjunto que juega con mucha intensidad y que cuenta con una gran capacidad para el rebote.