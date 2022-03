Marko Lukovic, ala-pívot del Río Breogán, no evita referirse a los play off como el nuevo objetivo de su equipo. "Si lo alcanzamos será algo histórico y por supuesto lucharemos hasta conseguirlo y mientras tengamos un uno por ciento de posibilidades de entrar", dice. El jugador, de todas formas, reflexiona sobre esa nueva meta: "me gusta mucho cuando alguien habla de play off. Sólo quiero recordarles que cuando comenzamos esta temporada, todo el mundo hablaba de permanencia. Y logramos estar en la Copa del Rey y luchamos contra el Real Madrid cara a cara. Solo quiero destacar que hemos hecho más de lo que nadie podía esperar".

El Río Breogán es el undécimo clasificado con once triunfos, uno menos que los equipos que ocupan la séptima y octava posición. Al equipo lucense le resta visitar las canchas de Baskonia, Murcia y Gran Canaria, equipos que le preceden en la tabla. Por lo tanto, gran parte de las opciones de jugar por el título pasarán porque el equipo lucense mejore sus prestaciones a domicilio.

Lukovic dice a este respecto que "la ACB es la segunda mejor liga del mundo y todos los partidos son muy complicados. Todos los encuentros son finales para nosotros pero son especialmente difíciles fuera. No estoy de acuerdo en que juguemos mal fuera. Perdimos en Badalona en la prórroga y en Sevilla tuvimos un tiro para empatar. En algunas situaciones, cuando jugamos fuera, quizá nos haga falta un poco más de experiencia".

El equipo lucense visita el próximo domingo (20.00 horas) la cancha del Baskonia, en estos momentos un rival directo. Para el jugador serbio el de Vitoria "es un equipo de Euroliga y ahora está mejor que cuando jugó en Lugo. Pero allí jugaremos una final más". Del equipo vasco dice Lukovic que dispone de una "gran plantilla" y que "juega muy bien en el contraataque". "Son buenos en el pick and roll. Habrá que mostrar una buena defensa de equipo y no dejarles correr", añade.

El ala-pívot asegura que para él casi nada ha cambiado con el cambio del entrenador: "me sentí muy bien con Paco y ahora también con Veljko. No hay para mi diferencia salvo en el idioma". Marko Lukovic dice sentirse muy bien en el Breogán: "estoy muy contento, la gente de Lugo ama el baloncesto y siento que tenemos el apoyo de toda la ciudad". De cara al futuro dice que "aún" no ha hablado con su agente, pero añade que se siente "muy bien aquí". "Creo que hay posibilidades sólidas de continuar el próximo año", finaliza.