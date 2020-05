La cuarentena para los que viajen a España complica más el final de la LEB Oro

La decisión del gobierno español de imponer una cuarentena de 14 días a los extranjeros que lleguen a España, medida publicada en el BOE de este martes, puede ser la puntilla definitiva para que la Federación Española de Baloncesto decida no celebrar la fase de ascenso a la Liga ACB.

El organismo federativo decidió, tras la última reunión que mantuvo con la comisión delegada el pasado viernes, dar por finalizada la fase regular en la LEB Oro con la salvedad de que Gipúzkoa y Valladolid deben disputar un encuentro para decidir el primer puesto de la competición, y de convocar una fase final para decidir la otra plaza de ascenso a la Liga ACB, en la que participarían un total de ocho clubes, entre ellos el Leche Río Breogán.

La convocatoria de esta fase no se producirá hasta el 25 de mayo y está supeditada a que el organismo federativo tenga todas las garantías sanitarias de que puede celebrarse con normalidad esa competición.

No parece que dentro de doce días, la Federación Española pueda garantizar una normalidad sanitaria ni mucho menos y de hecho las expectativas de los clubes no son nada optimistas con respecto a que finalmente termine convocándose dicha fase y menos después de que ayer se publicase la obligación de que los extranjeros tengan que pasar una cuarentena al llegar a España. Todos los clubes implicados en la fase de ascenso tienen a jugadores fuera del país y que están condicionados por esta circunstancia.

"Vamos a ver si la Federación Española después de esto adopta alguna medida", apunta Tito Díaz

Con esta normativa se abre un nuevo dilema, se obliga ya al retorno de esos jugadores y se asume el riesgo de que después no se celebre la competición o se espera hasta el día 25 de mayo y entonces en este caso se correría el riesgo de que en caso de que la FEB convoque la fase de ascenso y que los jugadores que no se encuentren en España ya no se desplacen o si lo hacen sea con la convencimiento de que, tras 14 días confinados, dispondrán el mejor de los casos de poco más de una semana de entrenamientos, un tiempo muy escaso de preparación lo que, además, puede acarrear un grave riesgo de lesión, que por otra parte, a lo mejor tampoco es asumido por los profesionales.

En el Leche Río Breogán se considera que esta media aprobada por el Gobierno, y según explica su director general Tito Díaz, "viene a complicar aún más la posibilidad de que pueda jugarse la fase de ascenso. Vamos a ver si la Federación Española después de esto adopta alguna medida".

De todas formas el club lucense ya se puso en marcha. En estos momentos hay cuatro jugadores, Mo Soluade (en Londres), Strahinja Gavrilovic (en Belgrado), Elijah Brown y Marshawn Powell (ambos en Estados Unidos), fuera de España.

En realidad las opciones -dadas también las restricciones de vuelos entre ambos países- de que puedan retornar los estadounidenses son casi nulas pero ya se trabaja para que tanto Soluade como Gavrilovic pueda viajar cuanto antes. "Así es, desde primera hora estamos trabajando para ver las posibilidades de que puedan venir cuanto antes y que en el caso de que se dispute la fase podamos contar con ellos desde el primer día de preparación", manifestó.

El Leche Río Breogán, si finalmente cuentan con estos dos jugadores, afrontaría la fase de ascenso con diez baloncestistas -Soluade, Christian Díaz, Salvo Arco, Sergi Quintela, Dago Peña, Alex Olah, Nurger, Fall, Gavrilovic y Jose Nogués-, es decir, en mejores condiciones que la mayoría de sus rivales. En definitiva, un nuevo contratiempo en una competición que está pendiente de la decisión definitiva que se tome el día 25 de este mes.

La negativa del Mallorca aún no es oficial

El presidente del Mallorca expresó en una de las reuniones de la FEB (también lo hizo públicamente) su decisión de no volver a jugar en esta temporada. De ahí que el organismo federativo haya invitado al noveno clasificado, el Cáceres. Sin embargo, los jugadores de la plantilla balear aún no tienen esta confirmación.

Así, el lucense Erik Quintela comentó a este periódico que desde el club "aún no nos han dicho nada. Hace un par de semanas dijeron que el club no estaba en disposición de jugar pero después se lo replantearon cuando los jugadores les dijimos que estábamos dispuestos a rebajar nuestro sueldo un 50%. Nosotros, los jugadores, entendemos que debemos de jugar y todos queremos hacerlo".

En estos momentos, en la isla se mantienen, además del escolta lucense, jugadores como Álex Hernández, Joan Tomás o Biviá.

Valladolid

Un caso aparte es el del Valladolid, que ya anunció que tomaría medidas judiciales contra la FEB si no se le reconoce la primera posición de la fase regular y, desde luego, todo apunta a que los pucelanos no van a jugar ni el partido ante el Gipúzkoa ni mucho menos la fase de ascenso, si ésta llega a convocarse y celebrarse finalmente.