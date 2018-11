Marta Casanova y Manuel Hurtado, dos podios de nivel

Marta Casanova (Oviedo Atletismo) volvió a ser la atleta más destacada de la delegación lucense en la clásica San Martiño ourensana. La atleta afincada en el Principado de Asturias desde hace varios años no lograba revalidar el título conseguido en la temporada pasada y se tenía que conformar con el segundo escalafón del podio en un vibrante duelo con la atleta de Cangas Solange Pereira (Valencia Esports).

Por su parte, Manuel Hurtado (SG Pontevedra) lograba un nuevo podio en una carrera donde se alzaba con el triunfo el local Alejandro Fernández (Ourense Atletismo). Esteban Iglesia (Lucus Caixa Rural) y la atleta de Bóveda Luisa Somoza lograban también finalizar en puestos de honor al lograr ambos la quinta posición.

Por lo que se refiere al resto de la actuación lucense, destaca la victoria de los jóvenes Sonsoles Martín (Atletismo Friol) y Bilal Dahomouni (Escola Atlética Lucense) en la categoría sub 20, mientras que Juan Antonio Gude (Montepenarrubia) y Marta Valín (Verxel Nutrición Deportiva) se alzaban con la victoria en sus respectivas categorías máster.

Javier Toro (Verxel), Ana Belén González y Josefina Castro, ambas del Fluvial Monte Segade, se alzaban con la segunda posición del podio en sus categorías y, por último, Ana Abuín , Pilar Domínguez y Karina Pasarín, todas atletas del Verxel Nutrición Deportiva, se subían al tercer escalafón del podio en sus categorías máster.

También muy meritoria fue la actuación de nuestros jóvenes representantes en la categoría de menores, ya que Xela Martínez (Escola Atlética Lucense) conquistaba la victoria absoluta. Mohamed Daoumouni (Franciscanos) se alzaba con la victoria en la categoría sub 14 por delante de su compañero de equipo, Pepe Sánchez. Antón Martínez (Escola Atlética Lucense) era segundo en la categoría sub 16, mientras su compañero de equipo Íker González era tercero en la categoría sub 18. Por último, María Martín (Atletismo Friol) lograba la tercera posición en la categoría sub 14.