Marshawn Powell: "El objetivo es el ascenso, no importa como lleguemos"

HACE CASI TRES MESES que Marshawn Powell llegó al Leche Río Breogán para potenciar un juego interior que había quedado especialmente debilitado tras la lesión de Thomas de Thaey. Después de once encuentros, el estadounidense presenta el mejor porcentaje en anotación (12,3 puntos) y rebotes (5,9) de su equipo y además se está mostrando como el jugador más fiable en los tiros de tres puntos (15/29) con casi un 52% de aciertos. Toda una referencia y que se muestra esperanzado ante el futuro inmediato de su equipo.

Da la sensación de que ya se encuentra plenamente adaptado al juego del equipo...

Así es, me he adaptado perfectamente. Dentro y fuera de la cancha me entiendo muy bien con los compañeros y en el club son realmente muy amables y me ayudaron mucho desde el principio a integrarme y a aprender todo más rápido para poder ayudar al equipo.

También se encuentra a gusto en la ciudad...

Personalmente me encuentro muy bien en Lugo, me gusta mucho la forma de vida de una ciudad que no es demasiado grande y lo más importante es que a mi familia también le encanta. Por esto y por lo que dije antes del equipo estoy muy feliz aquí.

Empezó esta temporada en la primera categoría de Alemania y en las campañas anteriores estuvo en la segunda italiana. ¿Qué le parece la LEB Oro?

Esta es una liga muy competitiva y tiene muchos jugadores con mucho talento y calidad. Además es una liga en la que los equipos trabajan mucho.

De sus estadísticas resalta el número de triples que está lanzando y también su alto porcentaje de acierto, el más alto de su carrera. ¿En el Breogán está jugando más lejos del aro de lo que lo hacía en sus anteriores equipos?

No creo que juegue tan lejos del aro. Yo lo que trato es de hacer siempre lo que el entrenador me pide. Es cierto que en determinadas fases del juego me puedo sentir cómodo lejos de la canasta pero lo que tengo claro es que lo que hay que hacer es trabajar duro para conseguir que mi juego sea lo más equilibrado posible.

Es evidente que en su equipo hay un desequilibrio con los puntos que llegan del perímetro y los que se consiguen dentro de la zona. ¿Cuál es la solución para equilibrar el ataque, para que haya más puntos dentro de la zona?

Tengo muy claro que podemos mejorar los tiros cercanos al aro, tenemos que atacar el aro rival con más confianza porque es importante que no nos descentremos si fallamos o si creemos que puede haber algún error arbitral porque no nos pitan las faltas que sufrimos. Estoy convencido de que sólo tenemos que estar más concentrados en nuestro trabajo para compensar este problema.

Tras su dilatada experiencia en el baloncesto europeo, ¿qué opinión tiene del Leche Río Breogán?

Tenemos un muy buen equipo, eso seguro. Con jugadores con mucho talento y calidad. Lo que es indiscutible es que hemos tenido muy mala suerte con las lesiones que nos han hecho perder efectivos importante en malos momentos y esto se acusa no solo por su ausencia sino también en la evolución del equipo. Hemos trabajado y trabajamos muy duro cada día para tratar de compensar esas bajas y que se noten lo menos posible. Esto nos ha perjudicado pero no hay nada perdido, el objetivo es ascender a la ACB y para esto no importa si lo hacemos como campeones de liga o si lo hacemos ganando el play off y después la final a cuatro.

¿De verdad está convencido de que el Breogán puede conseguir el ascenso?

Está claro que conseguirlo en la fase regular está muy complicado. Pero como he dicho antes hay otro camino y ahí claro que podemos. Tengo mucha confianza en este equipo y no vamos a defraudar a nadie.

El equipo se está mostrando muy irregular, falta equilibrio en ataque y fuera el rendimiento no es el mismo que en el Pazo, ¿no cree que son demasiadas cosas para mejorar?

No, ya he dicho que estamos trabajando para compensar los problemas que hemos tenido pero este equipo tiene mucha calidad. A partir de ahora solo necesitamos confiar los unos en los otros y sobre todo seguir construyendo en la dirección correcta como lo estamos haciendo. La temporada es un largo recorrido al que todavía le queda mucho y nosotros estamos trabajando.