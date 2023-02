Marko Scepovic: "Físicamente estoy a un nivel muy bueno"

El nuevo delantero del CD Lugo, Marko Scepovic, declaró que está apto para jugar, que "físicamente" está "a un nivel muy bueno" y que está cómodo "en todo tipo de sistemas" futbolísticos.

"Cuando me llegó la oferta del Lugo le pregunté a Pantic y a mi hermano que llevaba muchos más años en España que yo y me gustó la idea. Por eso vine aquí para ayudar e intentar marcar goles. Tenemos que jugar todos juntos y afrontar todos los partidos como si fueran finales", manifestó el punta serbio.

"Estoy físicamente muy bien. Estoy para lo que decida el míster. Estoy preparado para cuando él decida cuando deba jugar. Entrené cuatro o cinco semanas con el Partizan y jugué un amistoso con ellos. Físicamente estoy a un nivel muy bueno", observó.

Sobre su sistema de juego preferido, Scepovic dijo que: "Llevo 14 o 15 años como profesional y he jugado en todos los sistemas. Puedo jugar con uno, dos o tres compañeros de línea. No me importa tanto el número".

El ariete tuvo un buen recibimiento del vestuario. "Todos los jugadores, los entrenadores, el staff y todas las personas en el club me recibieron muy bien. Sabiendo el idioma me adaptaré mucho mejor".

Además cree que el Lugo puede puntuar en Las Palmas. "Tendremos que luchar todos los partidos, intentar sacar puntos en cada uno de ellos, trabajar fuerte para intentarlo hasta el final".

"Será un partido difícil. Ellos juegan bastante bien, pero si nosotros jugamos juntos y luchamos hasta el final en esta Liga se pueden sacar puntos de todos los partidos".

"La categoría cambió de cuando estuve. A día de hoy es más fuerte y competitiva. Hay muchos equipos y es un Liga muy interesante porque todos pueden ganar a todos", aseveró.

Wagner Molina: "Encaja en el perfil que buscábamos"

Por su parte, el secretario técnico Wagner Molina, hablo sobre el nuevo fichaje del Lugo: "Marko es un jugador de una experiencia contrastada. Estuvo en diferentes Ligas y encaja bastante en el perfil que buscábamos porque encaja como referencia y puede ser muy ganador en duelos aéreos. Además, ataca bien los espacios y tiene presencia en el área. Sus cifras anotadoras son muy importantes en su trayectoria. Tiene mucha experiencia. Es idóneo para nuestro estil de juego y encaja perfectamente también en el vestuario".

El brasileño se refirió a las salidas del Lugo en el mercado invernal. "Entendíamos que Lebedenko vivía un momento diferente porque tenía menos protagonismo que el año pasado. Él también quería jugar más por su edad y veía que aquí no tenía esa opción. Llegó la posibilidad de irse a otro club y nosotros cambiar el perfil del otro lateral. Neyder necesitaba minutos y era necesario para él jugar. Aquí tuvo un comportamiento excelente.

"Nosotros tampoco queríamos tener pocas fichas y hacer un gran cambio. Si alguien hubiera llegado con un deseo de salir lo hubiéramos valorado, pero se trata de que los que estén aquí tengan toda la disposición de sacar esto adelante. La gente que está aquí quiere estar aquí y además hemos incorporado gente, por eso como grupo somos fuertes".