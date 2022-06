El Breogán anuncia la renovación de Marko Lukovic

Marko Lukovic seguirá defendiendo la próxima temporada la camiseta del Río Breogán. El club, a través de un divertido vídeo protagonizado por Maximus, anunció este miércoles la renovación del ala-pívot serbio, que cumplirá su segunda temporada en el Pazo.

Sabemos que ás veces parece que non pasan cousas no Río Breogán, e que non hai novas....

