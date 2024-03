Mario da Costa: "La victoria ante el Sestao ha sido un impulso"

El extremo Mario da Costa, uno de los refuerzos invernales del CD Lugo, aseguró este miércoles que el triunfo ante el Sestao River ha supuesto "un impulso" para buscar una de las plazas de promoción de ascenso.

"El último partido fue una locura porque firmamos una remontada que era bastante complicada. Esta victoria ha sido un impulso, un plus de motivación para seguir peleando por estar ahí arriba", comentó en rueda de prensa.

💬 Mario #DaCosta, en sala de prensa: "O equipo confía no traballo e na forza do grupo para conseguilo"



🗣️ Todas as declaracións de Mario, dispoñibles na nosa web!#ForzaLugo