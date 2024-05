María Abel: "Los problemas estomacales solo los sufría en los maratones"

Es la madrina de la sexta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso y sucede a grandes nombres del atletismo nacional. Además en Lugo, su ciudad.

Me hace mucha ilusión y además me coincide muy bien este fin de semana. Me hace mucha ilusión el hecho de ir a Lugo, porque ya no vivo allí, y estoy contenta de estar allí con los atleta y de ver a mi familia.

La prueba gusta mucho por su recorrido. ¿Tiene alguna referencia?

Sabía que hace años se hacía un medio maratón en Lugo, porque tengo recuerdo de que hice una acompañando a mi padre, pero ya me enteré de que no era era la misma prueba.

¿Tiene algún consejo para los que van a participar en Lugo?

A los que lo hacen por primera vez que se lo tomen con tranquilidad, que disfruten, que intenten no correr mucho al principio porque te puede pasar factura y no lo disfrutas. Que salgan con calma y con la idea de disfrutar.

¿Echa de menos el atletismo?

Echo de menos tener más tiempo para correr para mí, pero no el hecho de competir. Aunque es verdad que estoy en proceso de preparar mi último maratón. Tengo la inscripción para el de Oporto, que será en noviembre. Ahora tengo un problemilla en el gemelo, me hubiera hecho ilusión participar en Lugo, pero tengo el reto de, con 50 años, hacer mi último maratón y dedicárselo a mi padre, que falleció el año pasado.

¿Cuándo toma la decisión de correr en Oporto?

Siempre tuve ahí lo de querer hacer un maratón popular, desde cuando lo dejé a nivel profesional, de correr con la expectativa de saber qué se siente sin más objetivos que acabarlo y disfrutarlo. Con mi trabajo, mis dos hijas, no tengo tiempo para nada y me parecía bonito hacerlo una vez cumplidos los 50. Los cumplo el 23 de octubre y me coincide esa maratón en noviembre. Tengo el verano para entrenar y ahí puedo aprovechar para correr un poco más.

¿Se está exigiendo mucho o va poco a poco?

Voy con mucha tranquilidad. Ahora porque estoy parada y recuperándome, pero salía dos o tres días a la semana. Mi rutina diaria, lo que puedo. Vivo en Cangas y el colegio lo tengo en Aldán a 10 km y ahora que hay más luz voy corriendo al colegio y aprovecho. Saco tiempo de donde puedo. Lo disfruto mucho, nunca he dejado de correr por salud, pero enfocarse en un maratón exige más kilómetros.

¿Por qué el maratón de Oporto?

Por fechas y cercanía. Porque es el puente de noviembre y quería aprovechar el tirón del verano. Puedo hacer una preparación muy buena. Y como tenía que ser con 50, tenía que ser en esas fechas.

¿Conoce el circuito?

Conozco la ciudad, pero hace mucho que no voy. Me han comentado que es un poco duro, la última parte pica para arriba. No sé si habrá mucho adoquín, al ser en Portugal... pero bueno, por lo demás me da igual, no voy con expectativa de hacer marcas. Voy a acabarlo y ya. Que haga buen tiempo, que no haga mucho viento y ya.

Fue campeona de España con 20 años. ¿Le costó manejar aquello?

Fui una niña que empecé en el colegio y no siempre ganaba. Lo vi como muy natural, no siempre se gana. Cuando ganas, lo disfrutas un montón. Y cuando las cosas no salen como esperas, lo ves como un aprendizaje.

Fue olímpica en Sídney 2000 y Atenas 2004. ¿Cuál es el mejor recuerdo de su carrera?

Mi campeonato de España de cross en Ourense, en el año 2000. Fue el primero que gané y encima en casa.

Voló en el maratón de Fráncfort, donde ganó en 2002.

Ese día me quedo con la sensación que tuve en carrera, de que podía haber corrido mucho más porque fue, con creces, el maratón que mejor acabé de mi carrera. Las marcas es lo que tienen, están para batirse. A veces tienes más o menos suerte. Ese día igual la suerte no estuvo mucho de mi lado, hizo muy mal día (viento y lluvia), pero me quedo con cómo llegué de preparada, estaba en un gran momento y lo mucho que lo disfruté, porque estaba con sensaciones increíbles.

Dejó el atletismo por problemas estomacales en todas sus últimas competiciones. ¿Le pudo poner remedio?

Era algo que solo me pasaba en los maratones. Corría un medio maratón y no tenía problemas. A partir del kilómetro 25 o 30 me pasaba. Sufro de colon irritable, y por lo que sea, el sudor, la tensión de la carrera... de hecho la primera vez que me pasa fue en Atenas y no conseguí terminar ningún maratón sin esos problemas a partir de ahí. Fue duro aguantar esos cuatro años y ojalá no me pase en Oporto. No tendré esa presión de la competición, que eso influye en los nervios y en el estómago. No he vuelto a tener problemas así.

¿Tiene miedo de que le suceda en su último maratón en Oporto?

Espero que no ocurra. Estaré nerviosa por la ilusión del día, pero no es lo mismo. Por eso la espina que tengo de correr un maratón y terminar con otra sensación. En los últimos cuatro años de mi carrera, en cada maratón que hacía acababa fatal, fue una experiencia horrorosa, y más cuando te juegas todo a una carta, intentas pelearlo y no salen las cosas.

Más personal

Ha dicho en más de una ocasión que siempre ha preferido el barro a la pista.

Sí, nunca me gustó la pista. Me encantan el asfalto y el cross.

¿Qué le frustraba de la pista?

Para los fondistas se hace duro porque son muchas vueltas, pero siempre me gustó la naturaleza. Me identifico más con las carreras de cross porque cada circuito es diferente. En la carretera pasa lo mismo, pero en la pista es siempre lo mismo, es muy monótono. En la época de pista, los entrenamientos se enfocan mucho en horario de tarde y yo era más de correr por la mañana. De hecho hoy en día corro por la mañana.

Es profesora de Educación Física en Cangas. ¿Traslada algo de su experiencia a sus alumnos?

Todos me conocen y nuestro colegio participa en el programa Xogade, pero lo que les intento inculcar, sobre todo, es el tema del deporte y la salud, que es bueno hacer actividad física, no solo en el colegio, sino también en el tiempo libre. Es necesario por salud, por relaciones sociales, y más ahora que estamos rodeados de tecnología. Les inculco los valores que me ha transmitido a mí el deporte: solidaridad, sacrificio, tolerancia a la frustración... porque las nuevas generaciones en algunos casos no lo llevan muy bien... y sobre todo que disfruten del deporte.